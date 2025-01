Transferts : Le PSG veut un champion du monde, coup de théâtre !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La piste Julian Alvarez a sérieusement été envisagée par le PSG lors du dernier mercato estival. Le champion du monde 2022 était alors perçu comme le profil idoine pour prendre place au poste de numéro 9. Mais au cours de l'été, le club parisien a pris la décision d'annuler son transfert en raison d'un live Instagram polémique.

La lumière est faite sur le dossier Julian Alvarez. Selon les informations de France Football, le PSG avait sérieusement envisagé le recrutement de l’attaquant de Manchester City lors du dernier mercato estival. Luis Enrique avait validé son profil, estimant qu’il présentait les qualités suffisantes pour faire oublier Kylian Mbappé à ce poste. Mais en juillet dernier, le PSG prenait la décision d’annuler ce transfert en raison d’un bad-buzz évitable.

Le PSG annule son arrivée

Après la victoire de l’Argentine face à la Colombie en finale de la Copa America, Enzo Fernandez diffusait un live Instagram au cours duquel il entonnait une chanson raciste sur l’équipe de France. Julian Alvarez apparaît furtivement sur cette vidéo, tout sourire. Ce passage éclair devant l’objectif a suffi à irriter le PSG. Pour éviter toute polémique, la formation de Luis Enrique a pris la décision d’annuler cette opération. Finalement, Julian Alvarez a pris la décision de l’Atlético, sans que ce bad-buzz soit soulevé.

Alvarez a justifié son arrivée à Madrid

Questionné sur son arrivée à Madrid plutôt qu’au PSG, l’attaquant avait mis sous silence cette polémique, préférant mettre l’accent sur son adaptation. « Et bien, la décision a été prise un peu à cause de ce que je disais. J'ai senti à travers ce qu'ils m'ont dit qu'ils me donnaient cet espace, cette affection. J'ai aussi vu l'enthousiasme des gens, ils m'ont fait sentir qu'ils m'aimaient beaucoup. Et puis, pour les Argentins qui étaient déjà ici, pour connaître la langue, pour être un pays un peu plus proche de l'Argentine que de la France ou de l'Angleterre ? Ce sont de petites choses, mais elles s'additionnent lorsqu'il faut prendre une décision » avait-il lâché à Marca.