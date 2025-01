Transferts à 180M€ : Le PSG se fait tacler !

La rédaction

Le Paris Saint-Germain piste Khvicha Kvaratskhelia pour ce mercato d'hiver. Une piste à 80 millions d'euros qui fait suite à de gros investissements en attaque, notamment sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Un transfert qui risque de faire parler.

Le Paris Saint-Germain souhaite se renforcer offensivement cet hiver et cible pour cela l'attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, Naples ne compte pas brader son joueur et exige pas moins de 80 millions d'euros pour s'en séparer. Une somme que le PSG semble prêt à mettre, malgré de lourds investissements lors des derniers mercatos, et ce pour un joueur sous contrat jusqu'en juin 2027.

Le PSG tient bon ! Arsenal tente d'attirer Kang-In Lee, mais la proposition de 44M€ ne suffira pas. 🚫

➡️ https://t.co/qYCQWgE1i8 pic.twitter.com/T0ahHBxyIV — le10sport (@le10sport) January 10, 2025

« Ils sont allés mettre 180 M€ sur deux attaquants qui ne jouent pas »

Le Paris Saint-Germain avait déjà remanié son secteur offensif lors du mercato estival 2023/2024 en recrutant notamment Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Des investissements qui ne font pas l’unanimité, notamment auprès de Daniel Riolo. « Le PSG doit faire attention pour Kvaratskhelia ? Ils sont allés mettre 180 M€ sur deux attaquants qui ne jouent pas. Il faut faire attention à quoi ? », a-t-il déclaré dans l'After Foot sur RMC.

De gros investissements

Arrivés en 2023 pour un total de 180 millions d'euros, les deux attaquants du PSG n'ont pas encore donné pleine satisfaction aux supporters parisiens. Si Gonçalo Ramos revient en forme ces derniers temps avec 4 buts lors de ses 5 derniers matchs, Randal Kolo Muani pourrait, lui, déjà quitter la capitale. Il bénéficie toujours d'une belle cote, notamment en Angleterre.