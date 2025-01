Cyclisme : Les mots forts d’Alaphilippe sur Marion Rousse

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un long entretien accordé au média flamand Het Nieuwsblad, Julian Alaphilippe, qui peaufine actuellement sa préparation pour bien démarrer la saison sous ses nouvelles couleurs, est revenue sur sa convalescence cet automne après sa chute aux championnats du monde. L’occasion d’un vibrant hommage à sa famille.

Alors qu’il accélère désormais sa préparation en vue du début de saison, où il espère notamment briller sur les routes de Paris-Nice, notamment pour sécuriser définitivement l’invitation de sa nouvelle équipe Tudor Cycling pour le Tour de France, Julian Alaphilippe est revenu, à l’occasion d’un entretien accordé au média flamand Het Nieuwsblad, sur l’importance de sa famille, notamment de sa compagne Marion Rousse, dans sa réussite et dans son équilibre mental, lui rendant au passage un vibrant hommage.

« Ils m’aident vraiment à recharger les batteries, encore et encore »

Alaphilippe a ainsi déclaré en réponse à une question sur ses périodes de convalescence suite à ses chutes, comme la dernière intervenue lors des championnats du monde à la fin de l’été, marquant la fin de sa saison 2024 : « Mon épaule s'est luxée et c'était immédiatement la fin du match pour moi. J'ai été vraiment déçu, car ma condition était très bonne et le parcours me convenait. Après, il valait mieux mettre un terme à ma saison et me concentrer sur ma récupération. Il faut vraiment beaucoup d’énergie pour revenir à la normale après une chute. J'espère que je serai épargné cette année. Mais en réalité, il vous suffit de rester calme et de faire ce que vous avez à faire. Et surtout, profiter des moments passés avec votre femme et votre enfant. Ils m'aident vraiment à recharger les batteries encore et encore. Parce que si vous ne pensez qu’à la course, vous deviendrez fou ».

« Si vous ne pensez qu'à la course, vous deviendrez fou »

Au sujet des chutes en course, Julian Alaphilippe a également répondu à une question sur la sécurité, des sujets mis de nouveau en avant par Wout Van Aert et Christopher Froome, comme la limitation des performances du matériel : « Il y a encore beaucoup à faire pour notre sécurité, mais cela peut certainement être une bonne mesure. Nous, les coureurs, voulons tous vraiment contribuer à la sécurité à vélo. Nous sommes en contact avec Adam Hansen (président du syndicat des coureurs) à ce sujet. Il travaille très dur là-dessus. Il s’agit d’un problème majeur qui ne peut être résolu facilement. Et bien sûr, je suis heureux d’aider. Je ne me sens pas en danger dans la course, mais j'ai l'impression que cela devient de plus en plus dangereux d'année en année. Nous allons de plus en plus vite et certains coureurs prennent de plus en plus de risques. C'est une combinaison dangereuse. Des accidents graves surviennent chaque année. Pour le moment, cela fait toujours partie du sport, mais j’espère que nous pourrons éviter cela à l’avenir ».