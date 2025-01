Cyclisme : « Je joue ma sortie sur quatre courses », son dernier challenge

Alexandre Higounet

En pleine préparation hivernale, à quelques jours de la reprise de la compétition, Romain Bardet s’est fixé un dernier challenge avant la fin de sa carrière, qu’il arrêtera en juin prochain au terme du Dauphiné Libéré. Désireux de finir en beauté, le champion tricolore s’est fixé quatre courses pour lever encore les bras, quand bien même il sait que la marge de manœuvre sera étroite.

« On verra de quel côté tombe la pièce, c’est la loi du sport »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, le leader de l’équipe Picnic PostNL a ainsi détaillé les quatre rendez-vous qu’il s’est fixé pour bien finir sa carrière, les quatre courses sur lesquelles il veut absolument briller et pourquoi pas gagner : « Si je veux finir sur une bonne note, j’irai au Giro, le Grand Tour qui apparaît le plus ouvert. Je n’aurai pas beaucoup de fenêtres. Avec le Tour des Alpes et le Dauphiné, je joue ma sortie sur quatre courses. On verra de quel côté tombe la pièce, c’est la loi du sport. Mais je veux me prouve à moi-même que je peux rester un acteur majeur ».

« A Liège, tu ne me lâches pas, tu me laisses pas tout seul ! »

Au Giro, s’il ne se fait pas d’illusion pour le général, Romain Bardet espère être dans les clous pour jouer une victoire d’étape : « Je risque de subir, mais je ne suis pas à l’abri d’avoir une bonne journée… » Sur Liège Bastogne Liège, qu’il avait terminé deuxième l’an dernier derrière Pogacar, Bardet rêve d’un grand jour, et espère pour cela qu’il pourra compter sur un grand Warren Barguil à ses côtés, comme son coéquipier l’a indiqué dans les colonnes de L’Equipe : « Je veux l’aider à bien finir sur les Ardennaises notamment. Il m’a dit il y a deux jours : ‘’Tu ne me lâches pas à Liège, tu ne me laisses pas tout seul !’’ (…) Depuis les juniors, on a effectué un bon bout de route ensemble. C’est spécial que ça s’arrête ».