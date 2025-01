Cyclisme - Mercato : Julian Alaphilippe balance tout sur son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette année 2025, on aura l’occasion de voir Julian Alaphilippe sous de nouvelles couleurs. Après des derniers mois compliqués avec Patrick Lefevere au sein de la Soudal Quick-Step, le double champion du monde a décidé de faire ses valises. Le compagnon de Marion Rousse a alors accepté de relever le défi proposé par la formation suisse Tudor. Un nouveau chapitre dans la carrière d’Alaphilippe sur lequel il est revenu.

Pendant de longs mois, le peloton a vibré au rythme des questions sur l’avenir de Julian Alaphilippe. Partira ? Ne partira pas ? Alors que le Français avait finalement fait le choix de rester chez Soudal-Quick Step pour la saison 2024 et d’aller au bout de 2024, l’histoire n’a finalement pas été plus loin. En effet, le double champion du monde a par la suite fait le choix de rejoindre une nouvelle formation. Alors que de nombreuses formations étaient intéressées par Alaphilippe malgré ses performances en deçà des derniers mois, c’est avec Tudor qu’il a décidé de s’engager. C’est année 2025 marque donc le début de cette nouvelle aventure pour le compagnon de Marion Rousse.

Alaphilippe : Le drame est évité, les révélations de Marion Rousse https://t.co/GZVBjhVWJK pic.twitter.com/0QcfKxtVPU — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Le bon moment dans ma carrière pour changer d’environnement »

Ce mardi, Julian Alaphilippe était l’invité du Super Moscato Show sur RMC. Bien évidemment, il a été question de son transfert chez Tudor. Pourquoi avoir pris une telle décision ? Le coureur âgé de 32 ans a alors expliqué : « Je suis super content d’être là où je suis, un bon environnement, une belle structure. Super motivé pour la saison qui s’annonce. Pourquoi j’ai changé d’équipe ? Je suis parti en bons termes avec l’équipe, c’était juste que c’était un bon moment, le bon moment dans ma carrière pour changer d’environnement. C’était déjà quelque chose à laquelle je pensais depuis le début de saison, mais j’étais concentré sur les courses, sur le Tour d’Italie, sur les JO. Et après, le projet m’a beaucoup plu, c’est une équipe jeune, qui s’est créée il n’y a pas longtemps. Ils ont beaucoup d’ambitions avec une structure solide ».

« J’ai signé pour 3 ans »

Toujours à propos de son arrivée chez Tudor, Julian Alaphilippe a ensuite ajouté : « J’ai signé pour 3 ans. Changer d’environnement, c’était important et c’était le bon timing. Moi même dans ma tête, j’étais parti pour deux ans, l’équipe m’a proposé 3, ça m’a aussi montré à quel point ils avaient envie d’être avec moi, ça m’a montré leur confiance. Et comme j’ai dit, le projet m’a plu. C’est un challenge pour moi de me remettre au charbon pour retrouver le meilleur niveau et voir grandir l’équipe. Et puis relancer la machine. Tout ça dans un environnement nouveau avec une motivation nouvelle, ça ne peut qu’être positif ».