«Un sujet sensible» avec Alaphilippe, Marion Rousse raconte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marion Rousse a vécu un moment éprouvant en direct lorsqu'elle a commenté l’impressionnante chute de son compagnon, Julian Alaphilippe, lors de Liège-Bastogne-Liège en avril 2022. La consultante de France Télévisions a eu l’occasion de revenir sur cet épisode difficile à gérer, décrivant sa perte de moyens face à l'incertitude et l'angoisse.

Il n’est pas toujours simple de commenter les performances sportives d’un proche. Marion Rousse en a fait l’amère expérience le 24 avril 2022 lorsque Julian Alaphilippe, son compagnon, a été blessé dans une grosse chute collective lors de la course Liège-Bastogne-Liège. Le coureur de la Quick-Step avait alors souffert d'un pneumothorax, de deux côtes et d'une omoplate cassées. Dans un entretien accordé à France Bleu, la consultante était revenue l’année dernière sur ce moment difficile à gérer en direct.

Alaphilippe : Le drame est évité, les révélations de Marion Rousse https://t.co/GZVBjhVWJK pic.twitter.com/0QcfKxtVPU — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« La seule fois où j’ai perdu mes moyens »

« Les risques font partie malheureusement de la vie de cycliste. Moi-même, j’ai fait des grosses chutes ! Après, c’est vrai que vous mettez le doigt sur un sujet sensible, la seule fois où j’ai perdu mes moyens », reconnaissait l’une des voix du Tour de France chaque année sur France Télévisions.

« Tu te retrouves face aux gens, nu »

« C’est là où ça commence à être compliqué parce que tu ne sais pas ce qu’il se passe, tu perds tes moyens. Tu te dis ‘mais qu’est-ce que je suis en train de vivre ?’, tu te retrouves face aux gens, nu. Tu ne sais pas ce qu’il se passe et tout le monde est en panique, s’est remémorée Marion Rousse. J’ai été rassurée, pas tout de suite, parce que j’ai vu le médecin de l’équipe cinq-dix minutes après la chute, qui était en pleurs et je me suis dit : ‘c’est si grave que ça ?' Voilà, là, ça a été le seul moment où j’ai perdu mes moyens. Et puis lui, ça change un homme et ça change la famille qui a vécu ça aussi. »