Cyclisme : Julian Alaphilippe peut rêver après son transfert, un énorme deal est bouclé !

Arnaud De Kanel

Après plus de dix saisons passées au sein de la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe a fait le choix de découvrir de nouveaux horizons pour 2025. Le Français s'est engagé en faveur de la Tudor Pro Cycling, une équipe qui n'évolue pas en World Tour. Mais le double champion du monde a peut-être flairé le gros coup. En effet, la formation suisse vient de nouer un partenariat avec Red Bull.

La saison prochaine, Julian Alaphilippe troquera le maillot de la Soudal Quick-Step pour celui de la Tudor Pro Cycling. Le coureur français a décidé de rejoindre la formation de Fabian Cancellara malgré les approches de plusieurs équipes tricolores. De nombreux observateurs se montraient dubitatifs suite à cette décision mais il se pourrait bien qu'Alaphilippe ait senti le bon filon puisqu'un gros deal vient d'être bouclé entre sa nouvelle formation et un gros sponsor.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Red Bull nouveau sponsor de la Tudor !

La Tudor pourrait bien se retrouver avec plus de moyens que certaines équipes World Tour. En effet, la formation suisse a accueilli un nouveau sponsor la semaine dernière, et pas des moindres. Après une entrée remarquée au sein de la Bora, Red Bull a décidé de soutenir le projet mené par Fabian Cancellara. « Tudor Pro Cycling est fier d'annoncer un tout nouveau partenariat avec Red Bull, mieux connu pour ses boissons énergisantes et son rôle influent dans le monde du sport. Cette alliance passionnante réunit deux marques synonymes de performance, d'innovation et d'une volonté incessante d'excellence, réunissant l'approche audacieuse de Tudor Pro Cycling et le soutien inégalé de Red Bull aux sports d'élite », écrivait la Tudor dans un communiqué.

Red Bull a failli ramener Pidcock

Avec l'arrivée de Red Bull, Julian Alaphilippe peut se mettre à rêver. En effet, l'équipe suisse va pouvoir s'améliorer considérablement avec ce nouveau sponsor. D'ailleurs, la célèbre marque de boisson énergisante n'était pas passée loin d'amener Tom Pidcock dans ses valises mais le Britannique a finalement opté pour l'équipe Q36.5. L'avenir s'annonce radieux pour la Tudor avec un sponsor de ce calibre.