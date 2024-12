Cyclisme : Une révolution historique pour Alaphilippe !

Arnaud De Kanel

A bientôt 33 ans, Julian Alaphilippe n'est pas encore décidé à mettre un terme à sa carrière. Lassé de son déclassement au sein de la Soudal Quick-Step, l'ancien double champion du monde a donc décidé de changer d'équipe. Il évoluera pour la formation Tudor Pro Cycling en 2025, découvrant ainsi pour la toute première fois depuis le début de sa carrière professionnelle une équipe autre que la Soudal.

L'année 2025 sera celle du changement pour Julian Alaphilippe. Après deux ans de galère, le Français a retrouvé des couleurs en 2024 mais les tensions avec son patron se sont multipliées. Le point de non-retour a été atteint lorsque Patrick Lefevere s'en est pris au domaine privé, reprochant à son coureur d'être trop amoureux de Marion Rousse. Ainsi, Alaphilippe a préféré ne pas prolonger son contrat avec la Soudal Quick-Step. Une révolution historique pour le chouchou des Français.

Alaphilippe change d'équipe pour la première fois

Après avoir débuté son parcours amateur du côté de l'US Florentaise en 2009, Julian Alaphilippe s'était engagé en faveur de l'Armée de Terre en 2011. Il avait alors tapé dans l'œil de l'équipe Etixx-iHNed, aujourd'hui Soudal Quick-Step, qui lui avait offert son premier contrat professionnel en 2013. Depuis, Alaphilippe n'a cessé de gravir les échelons avec la formation belge. Les années sont passées et il a toujours été fidèle à l'équipe de ses débuts, jusqu'au mois d'août où il a annoncé rejoindre la Tudor Pro Cycling en 2025.

«Il était temps de changer»

« Après plus de dix ans avec la même équipe, il était temps de changer. Le projet Tudor Pro Cycling m’a plu dès le début. J’ai vu l’équipe arriver et se développer, et je connais aussi quelques coureurs et membres du staff. Quelle meilleure façon de marquer un tournant dans ma carrière qu’avec un nouveau projet ambitieux ? », confiait alors Julian Alaphilippe.