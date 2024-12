Cyclisme : Alaphilippe, le vibrant hommage

Alexandre Higounet

Dans quelques jours, à la fin du mois de décembre, Julian Alaphilippe quittera officiellement son équipe de toujours, la Soudal-Quickstep, pour s’engager avec la formation suisse Tudor Pro Cycling. Ces dernières heures, la formation belge lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. D’autant plus vibrant qu’il sonne vrai.

Comme prévu, Julian Alaphilippe quittera officiellement la formation Soudal-Quickstep à la fin du mois, au terme de son contrat, pour s’engager avec l’équipe suisse Tudor Cycling. Un départ qui ne se fait pas sans émotion compte tenu du temps passé par le Français au sein de la structure belge, à laquelle il appartient depuis ses débuts professionnels il y a onze ans. Compte tenu également des grandes victoires glanées par Julian Alaphilippe sous le maillot Quickstep.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« L’un des derniers coureurs romantiques du cyclisme, un champion, une légende »

Compte tenu enfin de la personnalité du champion français, tant sur le vélo, où son courage et son tempérament offensif ont imprégné le comportement de toute l’équipe, qu’à côté, où son grand sens du collectif et sa générosité ont toujours fédéré un réel élan de sympathie parmi ses coéquipiers. Julian Alaphilippe a assurément participé à la perpétuation d’une vision du cyclisme au sein de l’équipe belge, marquée par des grands guerriers comme Tom Boonen, dont il a magnifiquement repris le flambeau, désormais entre les mains de Remco Evenepoel.

Si l’hommage de la Soudal-Quickstep est fort, c’est qu’il raisonne avec sincérité

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’équipe belge a tenu à souligner le départ du Français ces dernières heures, avec un message particulièrement vibrant sur les réseaux sociaux, comme relayé sur le site de L’Equipe : « L'un des derniers coureurs romantiques du cyclisme, un champion, une légende de Soudal Quick-Step, un coéquipier extraordinaire, un vainqueur. Merci de nous avoir fait rêver et d'avoir transformé nos rêves en réalité ». Et si les mots sont aussi forts, c’est aussi qu’ils raisonnent avec une réelle sincérité, au-delà de ce que pourrait être des déclarations de circonstance pour saluer le départ d’un leader. Un hommage qui a dû toucher le champion tricolore, dont on sait qu’il a toujours fonctionné à l’affectif, à l’heure où il lui faut désormais tourner la page pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière, qui pourrait encore réserver de très belles surprises.