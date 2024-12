Cyclisme : Alaphilippe au Tour de France ? C’est tranché !

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé à Eurosport, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a répondu à une question sur la présence au Tour de Julian Alaphilippe, désormais chez Tudor Cycling, candidate à une invitation en 2025. La réponse du boss de la Grande Boucle est on ne peut plus claire…

il existe actuellement un match à trois très serré pour les deux dernières invitations pour le Tour de France, entre l’équipe Tudor Cycling, qui vient de signer Julian Alaphilippe, le Team Total Energies, l'une des équipes tricolores historiques, très populaire et très performante l’an dernier sur la Grande Boucle, et l’équipe UNO-X, la plus solide sportivement.

« S’il y a des pancartes ‘’Allez Julian’’ et qu’il est là, c’est encore mieux »

Alors que l’on peut légitimement se demander si la présence de Julian Alaphilippe constitue un argument décisif en faveur de Tudor Cycling, Christian Prudhomme, le boss du Tour de France, a été interrogé sur le sujet à l’occasion d’un entretien accordé à Eurosport. Et Prudhomme a livré une réponse très franche : « Tudor Cycling au Tour de France l’an prochain ? Je ne vais naturellement pas vous répondre à cette question. En revanche, on ne peut pas rester insensible à la présence ou pas de Julian Alaphilippe, pour ce qu’il est, pour son palmarès, pour ses 14 jours en jaune en 2019, pour ses deux titres de champion du monde, ses Flèches Wallonnes, Milan San Remo, pour sa qualité de champion, pour le coureur qu’il est, un peu moins performant aujourd’hui mais capable d’enflammer le public en allant gagner par exemple une étape sur le Tour d’Italie. Et pour ce qu’il représente d’enthousiasme, de sympathie, d’amour des gens. Au bord de la route, c’est Julian, Julian, Julian. Même quand il n’est pas là ! Donc s’il y a des pancartes ‘’Allez Julian’’, et qu’il est là, c’est encore mieux ».

La présence d’Alaphilippe est bien un argument décisif en faveur de Tudor Cycling

S’il refuse de le confirmer officiellement et directement, les mots de Christian Prudhomme sur le champion tricolore sont suffisamment forts et clairs pour que l’on comprenne que sa présence dans l’équipe Tudor Cycling constitue un argument décisif. En conséquence, si Julian Alaphilippe inscrit bien le Tour de France à son programme, ce qui est bien sûr son intention, l’équipe suisse sera - sauf cataclysme - invitée.