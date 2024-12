Cyclisme - Mercato : Quel grand leader pour la Red Bull-Bora-Hansgrohe ?

Alexandre Higounet

Lors de la présentation de l’équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe pour le lancement de la saison 2025, Ralph Denk, le patron de la formation allemande, a reconnu avoir tenté - en vain - d’arracher Remco Evenepoel à la Soudal-Quickstep. Alors que le Team UAE a blindé le contrat de Pogacar pour éviter toute offensive, quel sera le grand leader activement recherché par la Red Bull-Bora-Hansgrohe ? Analyse.

Ces derniers jours, à l’occasion de la présentation officielle de l’équipe, actuellement en stage de préparation à Majorque en vue de la saison 2025, Ralph Denk, le boss de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, a reconnu pour la première fois avoir tenté d’arracher Remco Evenepoel à la Soudal-Quickstep, avec qui il est sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2026. Denk a ainsi déclaré, dans des propos relayés par le site du Het Laatste Nieuws : « Remco a indiqué qu’il voulait respecter son contrat et rester avec son équipe. Il s’intégrerait bien ici, mais il clairement indiqué où il voyait son avenir ».

Vingegaard est le dernier grand leader qui n’a pas été attaqué par la formation allemande

Malgré son offensive XXL, avec à la clé un salaire de 10 millions d’euros par an pour le champion belge, ainsi que la possibilité de faire venir trois de ses équipiers et le directeur sportif Klaas Lodewyck, la Red Bull-Bora-Hansgrohe n’a donc pas pu convaincre Evenepoel, rattrapé par la contre-offre de celui qui était encore alors le manager général de la Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère, qui lui a proposé une forte revalorisation salariale. La Red Bull-Bora-Hansgrohe n’a donc pu s’offrir le coureur du Top 3 mondial qu’elle espérait pour remporter le Tour de France.

Si Ayuso donne des gages de fiabilité au Giro…

Alors que le Team UAE, sentant venir le danger, a préféré « blinder » le contrat de Pogacar jusqu’en 2030, quelles sont désormais les options pour la formation allemande ? A l’analyse, il n’en reste que deux. La première se nomme Jonas Vingegaard. Le Danois est aussi sous contrat avec la Visma-Lease A Bike, mais comme cela n’arrête pas Ralph Denk, il est logiquement l’option la plus naturelle. A côté de Vingegaard, un autre nom pourrait rapidement s’imposer : celui de Juan Ayuso, qui s’émancipe de plus en plus du leadership de Pogacar au sein du Team UAE et qui pourrait vouloir partir pour être en mesure d’occuper un rôle de leader sur le Tour de France. Si Ayuso, qui a été désigné leader de l’équipe UAE sur le Giro, venait à remporter le maillot rose, il donnerait les gages de fiabilité qui pourraient rapidement le propulser au rang de candidat numéro un pour la Red Bull-Bora-Hansgrohe.