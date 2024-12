Cyclisme : Il prend la stratégie inverse d’Ayuso vis-à-vis de Pogacar

Alexandre Higounet

La question du leadership derrière Tadej Pogacar semble plus que jamais ouverte du côté du Team UAE. Alors que Juan Ayuso n’hésite pas à se positionner quasiment en rival à l’avenir, dans une posture qui n’a pas été découragée par le staff de l’équipe, Joao Almeida, lui, a adopté une stratégie inverse, plus en rapport avec le niveau intouchable du leader slovène.

La semaine dernière, à l’occasion d’un entretien accordé à un média espagnol, relayé par cyclismactu.net, Juan Ayuso, le grimpeur du Team UAE, a clairement pris ses distances par rapport au leadership de Tadej Pogacar. Promu leader sur le Giro, que le champion slovène ne devrait pas disputer l’an prochain, le coureur espagnol n’a pas hésité à se mettre dans une situation de quasi concurrence avec lui à l’avenir : « Je vais au Giro. Si Tadej ne va pas au Giro, qu'il en soit ainsi. S'il va au Giro, j'irai quand même. Je suis pleinement concentré sur le Tour d'Italie, un de mes grands objectifs. Si Tadej fait aussi le Giro, cela changera quelque chose et je roulerai pour lui, mais cela ne changera pas ma préparation. Je veux devenir le meilleur coureur du monde. Actuellement, c'est Tadej, alors tu vas écrire que je veux être meilleur que lui. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je rêve d’être le meilleur un jour, donc je devrai être meilleur que lui. Ce n'est pas un rival, mais il place mon objectif ».

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Stratégie inverse de celle d’Ayuso

En interne, la situation a été intégrée voir même quasiment encouragée, puisque le directeur sportif principal du Team UAE, Joxean Fernandez Matxin, n’a eu de cesse ces derniers temps de pousser médiatiquement le profil d’Ayuso, en en faisant clairement le potentiel successeur de Pogacar.

« Pogacar ? Au Tour, je serai à ses côtés inconditionnellement »

Au sein de l’équipe UAE, d’autres grands leaders ont préféré adopter une attitude plus prudente afin de concilier leurs ambitions avec la nécessité de se mettre au service du leader Slovène. A l’occasion d’un entretien accordé à radsport-news.com, relayé par cyclismactu.net, Joao Almeida, un autre cadre du Team UAE, a ainsi annoncé : « Pogacar au Tour de France ? Je serai à ses côtés inconditionnellement, mais cela peut aussi être bénéfique pour moi. Bien sûr, j’ai pensé au Giro, mais plus j’y réfléchissais, plus je réalisais que je préférais courir à nouveau le Tour. J’ai déjà fait plusieurs fois le Giro et la Vuelta, donc je préfère tenter le Tour une seconde fois, dans ma meilleure forme possible, et voir ce que je peux en retirer. Même si je serai au Tour pour soutenir Tadej, et que je le ferai sans réserve, cela peut être positif pour moi ».