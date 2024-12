Cyclisme : Le boss de la Red Bull-Bora Hansgrohe avoue pour Evenepoel…

Alexandre Higounet

A l’occasion de la conférence de presse tenue pour annoncer la saison 2025 de la formation Bora-Hansgrohe, actuellement en stage de préparation du côté de Majorque, Ralp Denk, le patron de l’équipe allemande, a reconnu pour la première fois qu’il avait bien tenté de faire venir Remco Evenepoel.

Dans le courant de l’automne, les médias flamands avaient révélé que la Red Bull-Bora-Hansgrohe avait lancé une grande offensive en direction de Remco Evenepoel, le leader de la Soudal-Quickstep, alors que ce dernier était sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2026. Selon ces médias, l’équipe allemande avait proposé un bail à 10 millions d’euros net annuel au double champion olympique, avec la possibilité de faire venir trois de ses équipiers ainsi que le directeur sportif Klaas Lodewyck.

La contre-offensive de Lefévère a fonctionné…

Une telle offre avait obligé Patrick Lefévère, alors toujours manager général de la Soudal-Quickstep, à livrer une contre-offensive en urgence, en proposant une forte revalorisation à Evenepoel, tout en sécurisant la position de ses trois équipiers, afin de le convaincre de poursuivre l’aventure au sein de l’équipe belge.

« Remco Evenepoel a clairement indiqué où il voyait son avenir »

Au final, la défense organisée par Lefévère avait fait son effet et Remco Evenepoel avait fini par accepter de rester au sein de sa formation de toujours. Jusqu’à aujourd’hui, l’équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe n’avait jamais reconnu officiellement avoir lancé une telle offensive en direction du champion belge. Ces derniers jours, à l’occasion de la conférence de presse pour lancer la saison 2025 de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, Ralph Denk, le patron de la formation allemande, a admis qu’il avait bel et bien tenté de faire venir Evenepoel, dans des propos relayés par le site du Het Laastse Nieuws : « Mais Remco a indiqué qu’il voulait respecter son contrat et rester avec son équipe. Il s’intégrerait bien ici, mais il clairement indiqué où il voyait son avenir ». Avec le refus d’Evenepoel, et la prolongation récente de Pogacar, dont le contrat a été « blindé » par le Team UAE pour éviter toute offensive de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, il ne reste que Jonas Vingegaard à tenter pour l’équipe allemande parmi les très grands leaders…