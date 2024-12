Cyclisme : Evenepoel peut-il gagner le Tour de France un jour ? Sa réponse sans détours

Alexandre Higounet

A l’heure où il doit repenser son début de saison suite à sa lourde chute la semaine dernière, Remco Evenepoel maintient sa volonté de prendre le départ du Giro pour le gagner. Et si en 2025 le Belge vise en priorité le Tour d’Italie plutôt que le Tour de France, cela ne doit rien au hasard.

Suite à sa lourde chute intervenue à l’occasion d’une sortie d’entraînement en début de semaine dernière, Remco Evenepoel voit ses plans de début de saison logiquement chamboulés. Avec une date de reprise de la compétition au mieux espérée pour Paris-Nice ou Tirreno Adriatico, le double champion olympique ne sera probablement pas en situation de viser la gagne sur le Tour des Flandres, si tant est qu’il avait eu l’intention d’y tenter sa chance.

« Il n’a pas renoncé à participer au Giro cette saison »

En revanche, comme l’a indiqué sur cyclismactu.net Patrick Lefévère, le manager général de la Soudal-Quickstep, Evenepoel compte bien prendre le départ du Tour d’Italie : « Il n'a pas renoncé a participer au Giro, car cela rentre toujours dans son objectif de gagner les trois Grands Tours dans sa carrière ». Au travers des mots de Lefévère, on comprend qu’Evenepoel visera la victoire au Giro en 2025, ce qui en fait de facto son grand objectif de la saison, car il lui sera difficile de rivaliser avec Pogacar au Tour de France avec les fatigues du Tour d’Italie.

« Pour gagner les trois Grands Tours, Evenepoel devra réduire l’écart qui le sépare de Pogacar »

Le fait qu’Evenepoel cible en priorité la victoire au Giro l’an prochain ne doit rien au hasard : une fenêtre de tir existe car Pogacar ne sera pas, lui, en Italie, privilégiant un doublé Tour-Vuelta. Quand bien même il va affronter Primoz Roglic, et peut-être Jonas Vingegaard, Evenepoel sait que sans Pogacar au départ, il aura une chance de gagner le Giro. Suivant le même raisonnement, au sein de l’équipe Soudal-Quickstep, on sait qu’il est préférable de jouer en priorité le maillot rose plutôt que le jaune en 2025 car le différentiel avec Pogacar est sans doute trop important. Lorsqu’il évoque le sujet du Tour de France, Patrick Lefévère ne se voile d’ailleurs pas la face : « Pour que Remco puisse gagner les trois Grands Tours, il faudra réduire l'écart qui le sépare de Tadej Pogacar ». Et assurément, remporter le Giro en 2025 en dominant Primoz Roglic voire Jonas Vingegaard, serait une première étape dans ce sens.