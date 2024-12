Cyclisme : Mauvaise nouvelle pour Total Energies en vue du Tour de France ? Pas si sûr...

Alexandre Higounet

Alors que la signature de Julian Alaphilippe chez Tudor Cycling avait constitué un premier coup dur dans l’optique d’une invitation pour le Tour de France l’an prochain, un deuxième mauvais coup vient d’être donné à la candidature du Team Total Energies. Mais est-ce pour autant que la formation vendéenne est hors-jeu ? Très loin de là…

Du fait de son absence du World Tour, ne figurant pas parmi les 18 meilleures équipes au classement UCI, et ne figurant pas non plus parmi les deux premières formations Pro Team, qui ont leur invitation garantie pour les trois grands Tours, l’équipe Total Energies est dépendante des deux dernières invitations disponibles pour le Tour de France, deux invitations distribuées par l’organisateur ASO.

Après Alaphilippe chez Tudor Cycling, Pidcock chez Q.36.5

Et la concurrence devient de plus en plus relevée pour l’obtention de ces deux derniers tickets. Dans le contexte, la signature de Julian Alaphilippe chez Tudor Cycling, a constitué une première très mauvaise nouvelle, l’équipe suisse faisant partie des principales concurrentes du Team Total Energies. Et avec dans ses rangs le cycliste français le plus populaire en activité, sa candidature aura fatalement beaucoup de poids. L’équipe vendéenne pourrait alors se retrouver en duel avec la redoutable formation UNO-X. Mais au final, un troisième larron pourrait batailler pour le dernier ticket : en effet, ces dernières heures, l’autre équipe Pro Team suisse, Q.36.5 Pro Cycling Team, a annoncé la signature d’un poids lourd du cyclisme mondial, Tom Pidcock, capable de briller sur Paris-Roubaix, les Ardennaises ou sur un Grand Tour, et qui n’a jamais caché qu’il visait le classement général du Tour de France. Un recrutement qui donne d’un coup un nouveau poids à la candidature de l’autre formation suisse.

Le Tour 2024 du Team Total Energies plaide pour son invitation en 2025

Pour autant, le Team Total Energies est loin d’avoir perdu la partie, très loin même. D’une part, si ASO offre une invitation à Tudor Cycling, ce qui paraît probable avec Alaphilippe dans ses rangs, il est peu probable qu’elle invite une autre formation suisse. D’autre part, sportivement, l’équipe de Jean-René Bernaudeau a marqué beaucoup de points lors du Tour 2024, entre la victoire d’étape d'Anthony Turgis, la spectaculaire 2ème place de Matteo Vercher sur la 18ème étape et la présence de Steff Cras au classement général. Enfin, à l’image de ce que font le Giro et la Vuelta en privilégiant les équipes espagnoles et italiennes, il apparaît compréhensible que le Tour réserve au moins une invitation à une équipe française pour défendre le cyclisme tricolore. Autant d’éléments qui viennent à l’appui de la présence du Team Total Energies au Tour de France l’an prochain.