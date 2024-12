Cyclisme - Tour de France : Face à Pogacar, il n’y croit plus…

Alexandre Higounet

Alors qu’il avait rejoint la Red Bull-Bora-Hansgrohe l’hiver dernier pour être leader unique et avoir de nouveau une chance de remporter le Tour de France, Primoz Roglic pourrait bien avoir renoncé à cet objectif devant la domination affichée par Tadej Pogacar en 2024. Analyse.

Alors que l’hiver dernier, il avait quitté la Visma-Lease A Bike pour rejoindre la Red Bull-Bora Hansgrohe afin de disposer d’un statut de leader unique sur le Tour de France, son dernier grand objectif, Primoz Roglic a-t-il renoncé après la saison 2024 incroyable de Tadej Pogacar, au cours de laquelle il a écrasé le peloton international dans la majorité des courses ?

« Si je peux être la meilleure version de moi-même, je peux toujours mettre la pression à Pogacar »

Il y a quelques semaines, le leader slovène avait émis le message inverse, à l’occasion d’une conférence de presse avant un critérium au Japon, relayée par cyclismactu.net : « Remporter le Tour ? C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Mais d’un autre côté, quand je pense à la saison prochaine, je veux surtout m’améliorer dans quelques domaines et grandir en tant qu’équipe. Là où il est en ce moment, il est vraiment imbattable, ou difficile à égaler. Mais on ne sait jamais ce que l'année prochaine nous réserve. (Comment faire ?) En vérifiant son programme et en roulant exactement à l'opposé. Nous n'avons aucune influence sur sa forme, mais si je peux être la meilleure version de moi-même, je peux toujours lui mettre la pression ».

Son programme de courses démontre que Roglic n’y croit plus

Pourtant, la réalité des faits semble aujourd’hui laisser penser le contraire. En effet, selon les dernières informations du journaliste Daniel Benson, Primoz Roglic devrait s’aligner sur le Giro avant le Tour de France, l’idée étant d’aller au préalable chercher le maillot rose. Un tel choix de programme vient à l’encontre de l’idée que Roglic croit en une victoire dans le Tour de France. Car si tel était le cas, il n’aurait pas décidé de s’aligner au départ du Tour d’Italie, d’autant que Pogacar, lui, ne le disputera pas cette année et arrivera au Tour de France sans la fatigue de la course au maillot rose.