Cyclisme : Un grand Evenepoel au Tour de France ? Il y croit !

A l’instar ce que Remco Evenepoel va vivre dans les prochaines semaines, l’ancien champion belge Greg Van Avermaert a connu un grand arrêt forcé à l’automne 2016, retardant sa préparation pour l’année suivante. Greg Van Avermaert avait ensuite réalisé une énorme campagne de classiques. Evenepoel peut-il lui aussi espérer, notamment en vue du Tour ?

La lourde chute de Remco Evenepoel mardi dernier, lui ayant occasionné plusieurs fractures aux cotes et à l’omoplate droite ayant nécessité une intervention chirurgicale, sa préparation hivernale et son début de saison s’en trouveront forcément contrariés.

« En 2016, j’ai été récompensé par une super compensation »

Pour Evenepoel, toute la question est désormais de savoir si le retard pris, sachant qu’il devrait rester plus d’un mois sans pouvoir toucher le vélo, sera problématique, voire même rédhibitoire, que ce soit en vue de la campagne des classiques, du Giro ou du Tour de France. Interrogé sur le sujet par Sporza.be, Greg Van Avermaert, l’ancien champion belge aujourd’hui retraité, et qui avait connu lui aussi une lourde chute avant le début d’une préparation hivernale, concède qu’il n’est jamais idéal de démarrer en retard son foncier, voire de l’écourter, et que cela place la suite de la saison dans un contexte plus délicat. Il raconte : « En novembre 2016, tout comme Remco, j'avais repris l'entraînement suite à une chute lors d'une balade en VTT. Je me suis alors cassé le péroné. J'ai immédiatement été opéré et je suis resté loin du vélo pendant 4 semaines. Mais avec Remco, le verdict est beaucoup plus lourd de ce que je lis. Il devra peut-être récupérer pendant 6 à 8 semaines. Passer un bon hiver est un dicton séculaire dans la langue du cyclisme. Mais il contient aussi beaucoup de vérité. L'hiver est destiné à poser de bonnes bases pour la prochaine saison cycliste. Si vous passez un bon hiver, vous aurez une bonne saison. C'est pourquoi il n'est pas du tout amusant de commencer sa préparation hivernale par une période de repos et de rééducation. Surtout parce que l'on sort tout juste d'une période de repos. J'imagine donc bien que c'est un coup dur pour Remco ».

« Il pourrait commencer le Tour avec plus de fraicheur »

Pour autant, selon Van Avermaert, la fraîcheur emmagasinée pour l’occasion pourrait grandement compenser la perte de temps d’entraînement, en lui permettant de reposer son organisme plus longtemps et de contrebalancer les méfaits d’un arrêt forcé. Et pour illustrer son propos, Van Avermaert n’a pas hésité à relater son expérience personnelle : « Après ma rééducation, j'ai fait beaucoup de travail en peu de temps, sinon j'aurais manqué de temps. J'ai ensuite été récompensé par une super compensation. Evenepoel pourrait-il en bénéficier ? S’il connaît un printemps un peu moins compliqué, il pourrait commencer le Tour avec plus de fraîcheur ».