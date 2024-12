Cyclisme : «Ennuyeux», Voeckler se lâche sur Pogacar !

Arnaud De Kanel

Tadej Pogacar a tout raflé cette année en remportant notamment le Giro, le Tour de France ou encore les Mondiaux. Elu Vélo d'Or 2024, le Slovène a également remporté le trophée Eddy Merckx qui récompense le meilleur coureur de Classiques de l'année. D'ailleurs, cette domination n'est pas sans rappeler celle du Belge. Thomas Voeckler fait également le parallèle bien qu'il ait parfois trouvé cela ennuyeux.

Cette saison, il y avait clairement Tadej Pogacar et les autres. Le Slovène a tout raflé, ne laissant que des miettes à ses adversaires. Sa domination a pu en dégouter certains mais le cyclisme a déjà connu ça. Durant ses grandes heures, Eddy Merckx gagnait tout et la comparaison entre les deux coureurs est toute faite. Néanmoins, Thomas Voeckler souligne des différences.

«Beaucoup de coureurs ont été lassés»

Interrogé par Cyclism-Actu, le sélectionneur de l'équipe de France a donné son avis. « C’est une année à la Merckx... dans une époque qui n'est plus celle de Merckx. Où tout a évolué, où la concurrence est normalement beaucoup plus mondialisée, où tout le monde a un peu les mêmes méthodes de travail. Il n'y a pas de secret normalement, les techniques d'entraînement, le matos, la nutrition, tout le monde est au point quoi. Ce qu'il a fait, c'est donc pour moi encore plus fort que ce que faisait Merckx. Eddy Merckx et Bernard Hinault, ils étaient juste plus forts à la base, ils avaient juste à appuyer sur les pédales. Pogacar est le plus fort aujourd'hui, alors même que tout est optimisé. Beaucoup de coureurs ont été lassés. Moi, les propos qui m'ont marqué, ce sont ceux de Romain Bardet. Dans une interview en début d'année, il disait bien que ce que seulement 10 coureurs étaient capables de faire il y a 7 ou 8 ans, il y en a 40 qui peuvent faire aussi bien aujourd'hui. Cela vous donne une idée, Romain n'est pas quelqu'un qui parle en l'air comme ça », a déclaré Thomas Voeckler. Ce dernier a même trouvé cela parfois ennuyeux.

«C'est ennuyeux, je suis désolé»

« Comment je perçois ça... J'ai trouvé ça magnifique les exploits qu'il a réalisés, son panache. Je pense qu'on ne peut que aimer Tadej Pogacar. Franchement, je l'adore. Par contre c'est ennuyeux, je suis désolé. Quand il part si loin de l'arrivée, derrière c'est palpitant, mais c'est juste pour la place de 2e quoi », a ajouté Thomas Voeckler.