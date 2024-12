Cyclisme : Pogacar-Ayuso, un coup machiavélique tenté par le staff du Team UAE ?

Alexandre Higounet

Alors que Juan Ayuso exprime des ambitions de plus en plus importantes, qui pourraient entraîner une rivalité avec Pogacar au sein du Team UAE, l’attitude adoptée par le staff de l’équipe émiratie laisse à penser qu’il pourrait jouer sur les deux tableaux en misant sur un équilibre gagnant-gagnant, mais très fragile…

Ces dernières heures, Juan Ayuso, le grimpeur espagnol, leader désigné du Team UAE pour le prochain Giro, et promu de facto comme leader bis derrière Pogacar, n’a pas caché des ambitions de plus en plus importantes, qui pourraient de moins en moins s’accommoder du pouvoir – a priori – absolu du champion slovène. A l’évocation d’une possible participation au final de Pogacar au Giro à l'occasion d'un entretien au média In de Leidestrui, Ayuso a ainsi répondu non sans une fine pointe de défiance, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je vais au Giro. Si Tadej ne va pas au Giro, qu'il en soit ainsi. S'il va au Giro, j’irai quand même. Je suis pleinement concentré sur le Tour d'Italie, un de mes grands objectifs. Si Tadej fait aussi le Giro, cela changera quelque chose et je roulerai pour lui, mais cela ne changera pas ma préparation ». Dans la foulée, Ayuso n’a pas manqué d’ajouter, en réponse à une autre question : « Je veux devenir le meilleur coureur du monde. Actuellement, c'est Tadej, alors tu vas écrire que je veux être meilleur que lui. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je rêve d’être le meilleur un jour, donc je devrai être meilleur que lui. Ce n'est pas un rival, mais il place mon objectif ».

« Est-ce que je vois Ayuso gagner un grand Tour ? Ce n’est pas que je le vois, c’est que j’en suis sûr »

Dans un tel contexte, l’attitude du staff UAE laisse ouverte quelques interprétations. Joxean Fernandez Matxin a en effet plusieurs fois mis très clairement en avant le leader espagnol, en en faisant quasiment le successeur désigné de Pogacar : « Ayuso ? Il a déjà montré de quoi il était capable en étant troisième, en se battant avec les meilleurs et en travaillant. C'est un coureur avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de potentiel, avec beaucoup de talent et c'est un gagnant. Je suis convaincu que nous allons le voir réussir cette année. Est-ce je le vois gagner un Grand Tour ? Ce n'est pas que je le vois, c'est que j'en suis sûr ».

Un équilibre fragile tenté par le staff du Team UAE ?

Et si par la suite, le directeur sportif a souvent ajouté qu’Ayuso devrait bien sûr se mettre au service de Pogacar si on le lui demandait, le fait est que ses propos sont de nature à encourager les aspirations de l’Espagnol et donc de tendre une potentielle rivalité entre les deux coureurs. Difficile dans ses conditions ne pas en déduire que le staff du Team UAE joue le jeu de la rivalité, afin d’encourager d’une part la progression du jeune espagnol tout en maintenant d’autre part un aiguillon très fort sur Pogacar afin qu’il ne s’endorme pas sur ses lauriers. Un équilibre très fragile à maintenir…