Mercato - PSG : Une star a signé, la presse espagnole confirme

A nouveau décisif contre le RB Salzbourg, Achraf Hakimi a montré encore une fois qu'il est le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison. Le Marocain impressionne et va prochainement être récompensé. En effet, actuellement sous contrat jusqu'en 2026, Hakimi va signer un nouveau bail avec le PSG et une nouvelle confirmation est tombée.

En 2021, Achraf Hakimi a posé ses valises au PSG en provenance de l'Inter Milan. Le Marocain avait alors signé un contrat jusqu'en 2026. Si certains évoquaient la possibilité qu'il parte libre à cette date, notamment pour retourner au Real Madrid, cela n'arrivera pas. En effet, Hakimi va encore rester un moment puisque sa prolongation est bouclée.

Un dossier débuté en mars

Au cours des derniers jours, on a ainsi parlé d'un nouveau contrat au PSG pour Achraf Hakimi. Ce jeudi, c'est AS qui en a rajouté une couche, confirmant cette signature à venir du Marocain. Le média ibérique a ainsi expliqué que conscients du danger d'un possible départ libre en 2026, les dirigeants se sont activés depuis le mois de mars pour prolonger Hakimi.

A quand l'officialisation ?

Aujourd'hui, ce feuilleton est terminé, mais ce n'est pas pour autant que la prolongation d'Achraf Hakimi a été officialisée pour le moment. Le PSG veut prendre son temps pour trouver le bon moment pour l'annoncer. Et actuellement, ce n'est pas la priorité comme l'explique AS puisque Paris est concentré sur se qualifier en Ligue des Champions.