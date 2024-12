Thomas Bourseau

L’hiver est arrivé à Paris et ce mercato hivernal de 2025 marquera jour pour jour le départ d’Hugo Ekitike un an plus tôt. Pendant cette année civile, l’attaquant français a bien plus joué que lors de son aventure au PSG et sa progression est telle qu’il pourrait rapidement devenir un joueur de classe mondiale selon les supporters de l’Eintracht Francfort…

Le Paris Saint-Germain a fait un choix fort sur le marché des transferts à l’été 2023. Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, était prêt à tout pour mettre la main sur Randal Kolo Muani. Résultat, les négociations ont été longues et sinueuses avec l’Eintracht Francfort et notamment à cause du refus d’Hugo Ekitike d’être inclus dans l’opération. Néanmoins, le PSG est arrivé à ses fins grâce à une offre que le club allemand n’a pas pu refuser pour l’international français, à savoir une indemnité de transfert avoisinant les 90M€.

Hugo Ekitike a donc passé l’été à Paris cette année-là, mais ne s’y est pas éternisé pour autant. Dès le mercato hivernal de 2024, la recrue estivale de 2022 pliait bagage pour se rendre de l’autre côté du Rhin… à l’Eintracht Francfort. Le deal a finalement eu lieu à quelques mois d’intervalle. Une nouvelle qui avait enchanté la direction allemande comme révélé par le directeur sportif du club Timmo Hardung.

« Qu’il ait choisi de nous rejoindre a été une décision forte et tout le monde s’est montré reconnaissant. Tout est mis en œuvre afin que le potentiel du joueur soit exploité ».

«Les fans sont conquis et n’hésitent pas à dire qu’il deviendra très vite un joueur de classe mondiale»

Le journaliste de Fussball-News, Christopher Michel, est un suiveur de l’Eintracht Francfort. De quoi lui permettre d’être à jour sur la situation et de donner le ressenti des supporters du pensionnaire de Bundesliga. « Les fans sont conquis et n’hésitent pas à dire qu’il deviendra très vite un joueur de classe mondiale, difficile à garder ».

Si Ekitike devient bel et bien le joueur de classe mondiale imaginé par les fans de l’Eintracht, le PSG pourrait bien avoir fait une erreur de jugement…