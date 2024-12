F1 : Ferrari part au clash à cause d'Hamilton

Jean de Teyssière

Les années Mercedes de Lewis Hamilton sont terminées, place désormais à l’ère Ferrari. Le septuple champion du monde va rejoindre l’écurie italienne et fera équipe avec Charles Leclerc. Ce transfert fait énormément parler et Mattia Binotto, ancien directeur de Ferrari désormais chez Sauber a fait une déclaration qui n’a pas du tout plus à Frédéric Vasseur qui lui a fait comprendre.

Mattia Binotto, ancien directeur de Ferrari a récemment réagi à l’arrivée de Lewis Hamilton dans l’écurie italienne : « Je ne l’aurais pas engagé. Mais Hamilton a très bien fait d’y aller, je suis d’accord avec sa décision. Ferrari avait des vues sur d’autres pilotes. Et si le talent est [Charles] Leclerc, c’est lui qui, d’une manière ou d’une autre, devrait être mis en avant. »

«Pas sûr qu’Hamilton serait allé chez Sauber»

Ces propos de l’actuel directeur de Sauber n’ont pas du tout plu à Frédéric Vasseur, qui l’a fait savoir dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Je ne suis pas sûr qu’Hamilton serait allé chez Sauber ! Je suis heureux que tant de gens aient le temps de commenter nos choix. Je suis concentré sur notre travail, après tout, quand j’étais chez Sauber, je ne parlais pas de Ferrari. »

«Je ne changerai pas d’avis concernant Hamilton»

« Il est dans une situation compliquée à la fin d’un long partenariat, il y a aussi une certaine frustration. Il savait que la saison ne serait pas facile. De notre côté, nous avons progressé partout au cours de la dernière année et j’espère que la tendance se poursuivra. Charles est prêt pour le sommet, et je ne changerai pas d’avis concernant Hamilton, poursuit Vasseur. J’ai été très réservé dans le paddock, car j’ai beaucoup de respect pour mon équipe. Je ne voulais pas qu’ils se sentent particulièrement mal. J’ai donc évité d’entrer dans la zone rouge. Mais très bientôt, je commencerai à travailler avec eux. Ils ont fait un travail fantastique à la fin de la saison. J’espère vraiment pouvoir apporter ma pierre à l’édifice. »