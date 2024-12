F1 - Ferrari : Viré à cause de Lewis Hamilton, il reçoit un gros message de Leclerc

Jean de Teyssière

Ça y est, Carlos Sainz ne conduira plus sous Ferrari. Le talentueux pilote espagnol n’a pas été prolongé par l’écurie italienne, désireuse d’attirer Lewis Hamilton. Alors qu'il devra prochainement faire avec le Britannique, Charles Leclerc ne se montre pas inquiet concernant la capacité de son désormais ancien coéquipier à rebondir et gagner à nouveau.

Derrière Max Verstappen finalement large vainqueur du championnat du monde des pilotes, les quatre pilotes de McLaren et Ferrari se sont menés une guerre sans merci. Lando Norris a terminé deuxième, suivi par Charles Leclerc, Oscar Piastri et enfin Carlos Sainz. 84 points séparent ces quatre pilotes, preuve de leur niveau assez proche.

«Carlos est incroyablement talentueux»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Charles Leclerc rend hommage à son ancien coéquipier chez Ferrari, Carlo Sainz : « Je peux vous dire que Carlos est incroyablement talentueux. Il m’a aidé à m’améliorer dans de nombreux domaines, grâce à son éthique de travail, sa discipline, son talent, tout ce qu’il apporte. Il est un coéquipier incroyable. Et je pense que si nous avons fait un tel pas en avant en un an et au cours de ces quatre années, c’est grâce à Carlos. Il a été extrêmement rapide. Il y a aussi la chance d’être au bon endroit au bon moment et Carlos mérite vraiment d’être dans une équipe de pointe. Mais je suis sûr que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne revienne et nous rejoigne pour se battre pour les victoires. Il apportera beaucoup à Williams, car il est très sensible à chaque petit changement et à chaque petite sensation qu’il y a dans la voiture. Je suis presque sûr que dès les essais, ils auront beaucoup d’informations précieuses qui les aideront pour l’année prochaine. »

«Il reviendra en haut de la grille»

« Mais oui, les combats face à Carlos vont définitivement me manquer. Nous avons eu nos moments sur la piste, mais c’est seulement parce que nous nous battions si près l’un de l’autre et parce qu’il m’a poussé jusqu’au bout. Et ce fut un plaisir absolu. Et bien sûr, dans certains moments, dans le moment présent, il y a de la frustration. Mais je suis sûr que, et en fait déjà maintenant, je repense à ces moments avec beaucoup de souvenirs positifs. Et je ne serais pas le pilote que je suis aujourd’hui s’il n’avait pas été mon coéquipier au cours des quatre dernières années. Alors oui, ce fut un grand plaisir et quatre années dont je me souviendrai de la manière la plus positive qui soit. Je lui souhaite le meilleur. Mais comme je l’ai dit, je n’ai aucun doute qu’il reviendra en haut de la grille, que ce soit avec Williams par son apport ou avec quelqu’un d’autre, poursuit Charles Leclerc. Il le mérite. Je pense que tout le monde le sait. Et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne revienne. »