F1 - Ferrari : «Ça fait mal», Charles Leclerc est dégoûté

Malgré les deuxième et troisième place de Carlos Sainz et Charles Leclerc ce dimanche lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, Ferrari a échoué dans sa quête du championnat constructeur, remporté par McLaren grâce à la victoire de Lando Norris. L’Espagnol comme le Monégasque ont exprimé leur déception à l’issue de la course.

Dans d’autres circonstances, Ferrari aurait été très heureuse de voir Carlos Sainz et Charles Leclerc tous les deux sur le podium à Abu Dhabi. Toutefois, c’est Lando Norris qui était sur la plus haute marche, une victoire lors du dernier Grand Prix de la saison qui assure le championnat constructeur à McLaren. La Scuderia y a cru jusqu’au bout, mais a échoué à 14 points de l’écurie britannique.

« Ça fait mal d'échouer de si peu »

« Je savais que je devais être très agressif, prendre le maximum de risques pour gagner des places dès le départ et c'est ce que j'ai fait. Mais on partait de trop loin pour espérer mieux. Ça fait mal d'échouer de si peu », a confié Charles Leclerc, dans des propos relayés par L’Équipe. « On a pris un coup sur la tête vendredi avec la pénalité mais on a essayé de s'en relever. C'est dommage, on a tout essayé. On était nulle part en première partie de saison, on n'était pas dans la bagarre pour le titre constructeurs mais on a bien redressé la barre par la suite, tout le monde a fait du bon boulot et on a vraiment fini très fort. »

« Bravo à McLaren, qui mérite son titre »

Une déception également présente chez son coéquipier, Carlos Sainz, dont c’était la dernière course sous les couleurs de Ferrari : « À chaud, c'est un sentiment mitigé, c'est un peu dur à avaler. Vu le rythme de Lando (Norris), on ne pouvait pas espérer mieux que cette deuxième place. J'ai tout donné, surtout pour le premier relais, pour garder le contact avec lui, mais ensuite il s'est échappé à raison d'un ou deux dixièmes par tour. Il n'y avait rien à faire pour inverser la tendance et il est devenu hors d'atteinte. Bravo à McLaren, qui mérite son titre. De notre côté on peut tout de même être fiers de ce qu'on a fait. »