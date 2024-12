F1 : Ferrari a marqué l’histoire !

Jean de Teyssière

Ce vendredi, lors des essais libres pour le dernier Grand Prix de la saison, Ferrari a marqué l’histoire. Charles Leclerc a en effet partagé la piste aux côtés de son petit frère, Arthur. C’est la première de l’histoire que deux frères partagent la piste sous la même écurie. Espérons que ça porte chance à l’écurie italienne ce dimanche.

On y est. Abu Dhabi sera le théâtre de la dernière course de la saison et il pourrait y avoir encore du changement à la tête du classement des constructeurs. 21 points séparent McLaren de Ferrari et si cet écart semble suffisant pour l’écurie anglaise, rien n’est figé dans le marbre. Max Verstappen disputera sa dernière course en tant que quadruple champion du monde en 2024. Et Ferrari a déjà marqué l’histoire ce vendredi.

Arthur et Charles Leclerc sur la piste, une première dans l’histoire !

Vendredi dernier, lors des essais libres, Ferrari a marqué l’histoire en étant la première écurie à faire rouler deux frères sous la même équipe. Arthur Leclerc, petit frère de Charles était à ses côtés pour vivre ce moment évidemment particulier. Une titularisation éphémère qui permet à Ferrari de respecter le règlement, à savoir que les deux pilotes titulaires doivent céder leur place au moins une fois dans l’année pour un pilote n’ayant pas encore deux Grands Prix à son actif. Carlos Sainz laissera donc sa place pour quelques heures.

Ralf et Michael Schumacher, frères et adversaires

Il y a tout de même eu un précédent dans l’histoire puisqu’en 2006, Michael Schumacher et son frère, Ralf ont aussi partagé la piste en étant frères. Michael, septuple champion du monde courrait alors pour Ferrari tandis que son petit frère, Ralf, était le pilote titulaire de Toyota. Les frères Leclerc sont donc également les premiers à courir ensemble sur la même piste que les frères Schumacher. En espérant un destin professionnel identique pour l’un des deux.