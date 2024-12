F1 - Verstappen : Un dernier exploit pour rejoindre Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Clap de fin pour la Formule 1 en 2024. Ce week-end, les monoplaces effectueront leurs derniers tours de piste à Abu Dhabi avant de rentrer définitivement au garage. Vainqueur à quatre reprises dans les Emirats, Max Verstappen pourrait égaler le record de Lewis Hamilton en cas de nouveau succès.

On y est ! Le dernier Grand Prix de la saison 2024 de Formule 1 se tiendra ce dimanche à Abu Dhabi, lieu du premier sacre de Max Verstappen après une incroyable bataille contre Lewis Hamilton. Vainqueur des quatre dernières éditions, le quadruple champion du monde en titre pourrait rejoindre le Britannique en haut de l'affiche dans les Emirats. En effet, Hamilton est le recordman du nombre de victoires à Abu Dhabi avec 5 succès.

«Ce serait formidable de terminer la saison en beauté»

Vainqueur à Losail, Max Verstappen a retrouvé la confiance. « Nous arrivons à la dernière course de la saison et Abu Dhabi nous rappelle toujours de bons souvenirs. La saison a été longue et nous sommes prêts à prendre un peu de repos et à passer du bon temps à la maison avec notre famille et nos amis. L’équipe a travaillé incroyablement dur cette saison et tout le monde mérite une pause pour se détendre une fois la saison terminée. Ce serait formidable de terminer la saison en beauté et d’essayer de remporter la victoire ici », a déclaré le Néerlandais dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le Grand Prix d'Abu Dhabi se disputera sous un format de course classique avec trois séances d'essais libres, une qualification et le Grand Prix.

Le programme à Abu Dhabi

- Vendredi 6 décembre 10h30 - 11h30 : Essais libres (Canal+ Sport) 14h00 - 15h00 : Essais libres 2 (Canal+ Sport) - Samedi 7 décembre 11h30 - 12h30 : Essais libres 3 (Canal+ Sport) 15h00 - 26h00 : Qualifications (Canal+ Sport) - Dimanche 8 décembre 14h00 : Départ du Grand Prix (Canal+)