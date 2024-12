F1 : Il prévient Verstappen pour 2025 !

Jean de Teyssière

A l’aube de la dernière course de la saison de Formule 1, plusieurs pilotes montrent déjà les crocs pour la saison prochaine. Cela fait quatre années que Max Verstappen remporte le titre de champion du monde et il est maintenant temps de mettre fin à cette hégémonie. George Russell se pose en tout cas comme candidat.

Champion du monde pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen a eu un peu plus de mal que les autres années, puisqu’il a notamment vécu un trou noir de 10 courses sans victoires, laissant revenir Lando Norris. La saison 2025 risque d’être plus compliquée pour lui, surtout que certains pilotes veulent gagner.

«Je me sens prêt à me battre pour le championnat»

Dans une interview accordée au Times, George Russell, pilote pour Mercedes fait une grande annonce pour la saison prochaine : « Je suis en F1 depuis six ans maintenant, l’année prochaine sera ma septième, et ma quatrième année avec l’équipe. Je me sens absolument prêt à passer à l’étape suivante et à me battre pour le championnat. Je me sens prêt à me battre contre Max et si l’occasion se présente, je ne la gâcherai pas. Je me sens prêt depuis trois ans. Je suis coéquipier avec le plus grand pilote de tous les temps et si vous terminez devant Lewis Hamilton ou si vous le battez dans un championnat, vous savez que, probablement dans 12 autres saisons, cela aurait été suffisant pour gagner, ou au moins se battre pour un championnat du monde. »

«Max n’aurait pas dû gagner le championnat cette année»

« On peut dire que Max n’aurait pas dû gagner le championnat cette année, révèle Russell. Mais les autres ont commis un peu plus d’erreurs et n’ont pas su saisir leur chance. Je pense que nous avons gagné ce que nous pouvions. Les occasions ne se présentent pas tous les jours. Cette année, Lando a eu sa chance. McLaren sera peut-être encore là l’année prochaine. Peut-être pas. Personne n’aurait prédit que Red Bull perdrait sa forme comme elle l’a fait. La différence avec Max cette année, c’est qu’il a gagné chaque fois qu’il en a eu l’occasion, et que ses rivaux ne l’ont pas fait. » Verstappen est prévenu.