F1 : Un grand retour s'annonce chez Mercedes ?

Jean de Teyssière

Dimanche a eu lieu le dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi. McLaren s’est officiellement adjugée le titre de champion du monde des constructeurs après la belle victoire de Lando Norris devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Cette trêve hivernale va être le théâtre de nombreux changements dans les écuries et Valtteri Bottas pourrait bien revenir chez Mercedes, en tant que pilote réserve.

Vice-champion du monde à deux reprises avec Mercedes (2019 et 2020), Valtteri Bottas, 35 ans aujourd’hui, avait ensuite rejoint Sauber en 2022. Ces trois années ne se sont pas déroulées comme prévues et lors du dernier Grand Prix, le Finlandais n’a même pas pu finir la course à cause d’un accident avec Sergio Pérez. Mais il devrait rebondir dans une écurie qu’il connaît bien.

Imagine… Thank You, Lewis pic.twitter.com/mG90j2cvqA — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 5, 2024

«L’impression de ne pas en avoir fini avec ce sport»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Valtteri Bottas explique que prendre sa retraite n’est pas encore à l’ordre du jour : « J’ai l’impression de ne pas en avoir fini avec ce sport. J’ai encore quelque chose à donner, alors je vais continuer. Si je pouvais revenir trois ans en arrière, je serais allé ailleurs. Malheureusement, c’est vrai. C’était une grosse erreur, mais il est difficile de prévoir ces choses à l’avance. Et la première année avec (Frédéric) Vasseur a été bonne. L’esprit d’équipe était bon et les résultats étaient plutôt bons. Les deux dernières saisons qui ont suivi ont été comme une descente aux enfers. Bien sûr, ce genre de choses affecte aussi mon image de pilote. Si vous ne pouvez pas montrer de résultats, votre nom est en quelque sorte oublié. »

«Mercedes, c’est une très bonne option»

« Je vous verrai probablement encore ici sur place et j’espère pouvoir faire autant de tests que possible. Et puis à un moment donné, revenir en course. Mercedes, c’est une très bonne option, révèle Bottas. Nous verrons cette semaine ou la prochaine. C’est une option très probable. Mes titres de vice-champion du monde avec Mercedes ? Oui, je peux en être fier. Tout le monde peut essayer de faire mieux. J’ai couru toute ma vie et j’ai toujours visé la Formule 1. Et beaucoup de choses ont été accomplies ici. Ce n’est pas la meilleure façon de finir, bien sûr. »