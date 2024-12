F1 - Mercedes : Une fin cauchemardesque pour Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, Lewis Hamilton disputera sa dernière course avec Mercedes. Le Britannique rêve sans doute d'une fin en beauté mais les espoirs de le voir briller sont maigres. Eliminé en Q1, le septuple champion du monde s'élancera 16ème et il pourrait donc clôturer son chapitre avec l'écurie allemand en dehors des points.

C'est la fin d'une ère en Formule 1. Chez Mercedes depuis 11 ans, Lewis Hamilton disputera son ultime course avec les Flèches d'Argent ce dimanche. Le septuple champion du monde est à bout mais il aurait sans doute espéré une sortie en beauté avec l'écurie qui lui a permis de marquer l'histoire. Cela risque d'être compliqué après une qualification cauchemardesque qui laisse entrevoir une fin qui le sera tout autant.

Les derniers espoirs d'Hamilton s'envolent

« Chaque jour et plus que jamais, j’ai juste essayé d’être vraiment présent... j’ai juste essayé de profiter de l’instant parce que c’est la dernière fois que nous courrons ensemble et que je pilote une Flèche d’Argent et ce sont toutes mes victoires, tous mes succès dans ma vie, donc chaque moment est un moment spécial et j’aurais aimé obtenir un top 3 pour les gars ce week-end mais ça n’a pas marché. A moins d’un miracle demain. Je vais essayer. Comme je l’ai dit, la voiture se comporte bien. Passer de la 1ère ou la 2e place, sinon j’étais toujours relativement dans le top 5, pour ensuite finir 18e, change définitivement la perspective du week-end, mais j’essaie toujours d’être vraiment présent. Je suis toujours très reconnaissant. La voiture a été complètement différente ce week-end, elle a été beaucoup plus agréable à conduire, donc j’avais de grands espoirs, mais c’est comme ça », a déploré Lewis Hamilton. Le voilà condamné à l'exploit pour son ultime course avec Mercedes.

La grille à Abu Dhabi

1. L. Norris

2. O. Piastri

3. C. Sainz

4. M. Verstappen

5. P. Gasly

6. G. Russell

7. N. Hülkenberg

8. F. Alonso

9. V. Bottas

10. S. Pérez

11. Y. Tsunoda

12. L. Lawson

13. L. Stroll

14. K. Magnussen

15. G. Zhou

16. L. Hamilton

17. J. Doohan

18. A. Albon

19. C. Leclerc

20. F. Colapinto