F1 : «C'est fou», Gasly hallucine après son nouvel exploit !

Alexis Poch - Journaliste

En pleine forme en cette fin de saison, Pierre Gasly a réalisé une grande performance en signant le 6ème meilleur temps des qualifications à Abu Dhabi ce samedi. Le pilote français joue gros ce week-end, puisque l'écurie Alpine veut conserver la 6ème place au classement des constructeurs. Interrogé sur sa performance, Pierre Gasly s'est totalement enflammé.

De retour sur le podium au Brésil à la fin d'une course incroyable, Pierre Gasly a prouvé que ce résultat n'était pas le fruit du hasard. L'écurie Alpine éprouve de grandes difficultés en 2024, mais force est de constater que le pilote français termine bien. Pour le dernier Grand Prix de la saison, le Normand partira de la 5ème position, après la pénalité infligée à Nico Hülkenberg. Encore un résultat extraordinaire pour lui.

Pierre Gasly jubile

Alors qu'il n'avait réussi qu'à gratter un point ou deux en fonction des courses, Pierre Gasly a réussi à contribuer au succès d'Alpine ces dernières semaines. Le pilote français enchaîne les bons résultats, et il tentera de se frayer un chemin vers le podium dimanche. « Vraiment positif ! On finit devant Russell qui fait la pole le week-end dernier, et juste derrière Max [Verstappen], qui est champion cette année. C'est assez fou de se retrouver ici en fin de saison ! En tout cas, l'équipe a fait du très bon travail », a-t-il déclaré d'après des propos rapportés par Motorsport.

«C'est assez fou de se retrouver ici»

Ce week-end, Pierre Gasly a également un double enjeu, puisqu'il peut essayer de maintenir Alpine à la 6ème place du classement des constructeurs. Initialement 6ème des qualifications, il a vu le pilote allemand Nico Hülkenberg réaliser un dépassement interdit. Le pilote Haas, classé 4ème, partira finalement 7ème après examen des commissaires. Une bonne nouvelle dans la perspective de la lutte avec l'Alpine de Gasly. « Ça n'a pas été un week-end simple, donc je suis vraiment content qu'on ait réussi à trouver les bons réglages juste avant la qualif. Honnêtement, en finissant le tour je savais que c'était tout ce que l'on avait. J'espérais que ce soit suffisant » poursuit le Français. Espérons qu'il parvienne à maintenir cette position pour la dernière course de la saison.