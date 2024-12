F1 : Red Bull répond cash à Mercedes avec une punchline !

Pierrick Levallet

Une guerre a éclaté entre Red Bull et Mercedes après le Grand Prix du Qatar. La tension est montée entre George Russell et Max Verstappen, et Christian Horner et Toto Wolff s’en sont mêlés. Les deux patrons d’écurie se livrent un vrai clash. Le boss de Red Bull a d’ailleurs répondu à son homologue de Mercedes avec une punchline.

Le Grand Prix du Qatar a provoqué une véritable guerre entre Red Bull et Mercedes. La tension est sérieusement montée entre Max Verstappen et George Russell. Christian Horner s’en est naturellement mêlé pour prendre la défense du Néerlandais et n’a pas manqué de critiquer le Britannique. Toto Wolff s’en est alors pris à son homologue de chez Red Bull en lâchant une punchline.

Toto Wolff compare Christian Horner à «un petit roquet qui jappe»

« Pourquoi se sent-il autorisé à faire des commentaires sur mon pilote, alors que si vous prenez 90 secondes pour y réfléchir [c’est] un petit roquet qui jappe, il y a toujours quelque chose à dire. C’est une affaire entre pilotes, c’est George et Max et je ne veux pas m’en mêler, mais si l’autre directeur d’équipe traite George d’hystérique, c’est là qu’il dépasse les bornes. Sa qualité n’est certainement pas celle d’un intellectuel en psychanalyse, mais comment osez-vous ? Comment osez-vous commenter l’état d’esprit de mon pilote ? » a lancé le patron de chez Mercedes récemment.

«Je préfère être un terrier plutôt qu’un loup»

Christian Horner n’a alors pas manqué de lui répondre très clairement. « J’aime les terriers, je pense que ce sont des chiens formidables ! J’en ai eu quatre ! Deux airedales, qui sont le roi des terriers. J’ai eu deux West Highland terriers appelés Bernie et Flavio. Ce qui est bien avec les terriers, c’est qu’ils sont extrêmement loyaux. Bernie était un petit chien agressif, il s’attaquait à n’importe qui. Flavio était un peu plus calme, il mangeait peut-être trop. Écoutez, est-ce que le fait d’être appelé un terrier est une mauvaise chose ? Ils n’ont pas peur de s’attaquer aux plus gros chiens. Je préfère être un terrier plutôt qu’un loup, peut-être » a lâché le boss de chez Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only. La guerre semble déclarée entre les deux patrons d’écurie.