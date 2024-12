F1 : Clash avec Red Bull, la punchline de Mercedes !

Pierrick Levallet

Alors que la saison 2024 de F1 touche à sa fin, la tension monte entre Max Verstappen et George Russell. Les deux pilotes se livrent une intense querelle depuis le Grand Prix du Qatar, et Christian Horner s’est permis d’émettre un jugement sur le Britannique. Toto Wolff a alors répondu cash au patron de Red Bull avec une punchline.

La tension monte dans le paddock alors que la saison 2024 de F1 touche à sa fin. Max Verstappen et George Russell se livrent notamment un clash intense depuis le Grand Prix du Qatar. La relation entre les deux pilotes devient particulièrement tendue. Et naturellement, les écuries commencent à s’en mêler. Christian Horner s’est notamment permis quelques commentaires à l’encontre de George Russell. Et la chose n’a pas spécialement plu à Toto Wolff.

«C’est un petit roquet qui jappe»

« Pourquoi se sent-il autorisé à faire des commentaires sur mon pilote, alors que si vous prenez 90 secondes pour y réfléchir [c’est] un petit roquet qui jappe, il y a toujours quelque chose à dire » a d’abord lancé le patron de Mercedes à son homologue de chez Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only.

«Sa qualité n’est certainement pas celle d’un intellectuel en psychanalyse»

« C’est une affaire entre pilotes, c’est George et Max et je ne veux pas m’en mêler, mais si l’autre directeur d’équipe traite George d’hystérique, c’est là qu’il dépasse les bornes. Sa qualité n’est certainement pas celle d’un intellectuel en psychanalyse, mais comment osez-vous ? Comment osez-vous commenter l’état d’esprit de mon pilote ? » a ensuite ajouté Toto Wolff. L’ambiance commence à chauffer entre les deux écuries. Le Grand Prix d’Abu Dhabi promet d’être sous haute tension entre Mercedes et Red Bull. George Russell et Max Verstappen vont certainement chercher à se neutraliser l’un l’autre. La dernière course de l’année devrait être électrique entre le Britannique et le quadruple champion du monde en titre.