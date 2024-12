F1 : Alpine fait du chantage à Ocon, Haas réagit

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus qu'un Grand Prix cette saison en Formule 1. Alors que les pilotes ont rendez-vous à Abu Dhabi ce week-end, Esteban Ocon ne sera pas avec Alpine pour l'occasion. En effet, l'écurie française a d'ores et déjà annoncé que Jack Doohan remplacerait le pilote tricolore. Un choix qui cacherait un chantage et à propos duquel Haas, future écurie d'Esteban Ocon, a réagi.

La saison est d'ores et déjà terminée pour Esteban Ocon. En effet, le pilote Alpine, qui rejoindra Haas la saison prochaine, ne disputera pas le dernier Grand Prix au volant de sa monoplace. Ça a été officialisé, Jack Doohan le remplacera pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Motorsport avait d'ailleurs révélé au grand jour le chantage d'Alpine auprès de son futur ex-pilote. Ainsi, Esteban Ocon se serait vu obligé de choisir entre participer à ce dernier Grand Prix avec Alpine ou bien aux essais avec Haas, sa future écurie.

F1 - Verstappen : Un dernier exploit pour rejoindre Hamilton ? https://t.co/tFlewjTowB pic.twitter.com/kHrjBqfEvH — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

« C'est leur problème »

Patron de l'écurie Haas, qui va donc accueillir Esteban Ocon en 2025, Ayao Komatsu a réagi à ce chantage de la part d'Alpine. Dans des propos rapportés par Motorsport, il a alors confié : « C'est leur problème, ça n'a rien à voir avec moi. J'ai discuté avec Ollie, il a dit 'OK, pas de problème, Esteban peut piloter la voiture'. Alors on a parlé de la combinaison, si elle devait juste être blanche, en faisant au plus simple. C'est tout. Vous savez, je suis assez simple avec tout ça, et ce qui se passe chez Alpine ne me concerne pas. Ollie m'a donné sa parole, c'était suffisant ».

« Ça ne me concerne pas »

« Franchement, quoi qu'il se passe chez Alpine, ça ne me concerne pas. La dernière fois que j'ai parlé de ça avec Ollie (Oakes), il était content qu'Esteban puisse piloter pour nous lors des essais de fin de saison, et il n'a rien dit de différent depuis. Si quelque chose avait changé, il serait venu m'en parler, mais il ne l'a pas fait. Il m'a donc donné sa parole et c'était suffisant pour moi », a-t-il poursuivi concernant le cas Esteban Ocon.