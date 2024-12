Formule 1 : Menacé par Verstappen, Russell balance tout

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis quelques jours maintenant, la tension est au maximum entre Max Verstappen et George Russell. En effet, ça avait chauffé entre le pilote Red Bull et celui Mercedes lors du Grand Prix du Qatar et voilà que ce n'est pas terminé à l'approche du dernier Grand Prix de la saison. Face aux dernières déclarations de Verstappen, Russell a souhaité répondre, balançant sur les menaces du Néerlandais.

Rien ne va plus entre Max Verstappen et George Russell. Après avoir gagné le Grand Prix du Qatar, le désormais quadruple champion du monde était remonté contre le Britannique. Ainsi, Verstappen avait notamment balancé sur le pilote aujourd'hui chez Mercedes : « Je respecte beaucoup de pilotes, mais hier, j'ai complètement perdu mon respect pour lui. C'était ridicule qu'il veuille que je sois pénalisé. J'étais très énervé par ça. Vous savez, il est toujours très poli devant les caméras, mais si vous vous posez personnellement avec lui, c'est quelqu'un de complètement différent. Je ne supporte pas ça. Alors il peut aller se faire voir, je n'ai plus rien à voir avec lui ».

« Me mettre "ma putain de tête à l'envers et dans le mur" »

Si Max Verstappen est remonté contre George Russell, l'inverse est aussi véridique. En effet, le Britannique n'a pas mâché ses mots pour répondre à cette précédentes sorties du Néerlandais. Réglant ses comptes avec Verstappen, Russell a alors révélé les menaces de ce dernier, expliquant pour Motorsport : « Je trouve tout cela assez ironique, étant donné que samedi soir, il a dit qu'il allait faire exprès de me percuter et, je cite, me mettre 'ma putain de tête à l'envers et dans le mur'... Alors remettre en question l'intégrité de quelqu'un tout en tenant des propos comme ça la veille, je trouve cela très ironique, et je ne vais pas rester assis là et l'accepter. Vous savez, ça fait des années que les gens sont brutalisés par Max. On ne peut pas remettre en question ses qualités de pilote, mais il est incapable de supporter l'adversité à chaque fois que quelque chose va à l'encontre de sa volonté. Djeddah 2021, Brésil 2021, il pète les plombs ».

« Il va trop loin désormais »

George Russell ne s'est pas arrêté là concernant Max Verstappen. Le pilote Mercedes a également ajouté : « Budapest cette année, lors de la toute première course où la voiture n'était pas dominatrice, il a percuté Lewis et il a accablé son équipe. Et comme je l'ai dit, pour moi, ces commentaires samedi soir et dimanche étaient totalement irrespectueux et inutiles, parce que ce qui se passe sur la piste, c'est que nous nous battons avec acharnement. Cela fait partie de la course. Que se passe-t-il dans la salle des commissaires ? On se bat avec acharnement [également], mais ce n'est jamais personnel. Mais, vous savez, il va trop loin désormais. (...) Je n'ai pas envie d'en parler avec lui, je n'ai pas besoin de me racheter, parce que je pense que c'est à lui de régler son problème et ça ne va pas m'empêcher de dormir ».