F1 : Gros clash avec Verstappen, Red Bull intervient !

Au cours des derniers jours, le ton est fortement monté entre Max Verstappen et George Russell. Alors que le pilote Mercedes a affirmé qu’il «ne respectait plus» le quadruple champion du monde en raison de son attitude parfois violente, le directeur de Red Bull Christian Horner est intervenu concernant ce gros clash entre les deux hommes.

« Alors il peut aller se faire voir, je n'ai plus rien à voir avec lui. Je suis allé dans ce bureau de nombreuses fois dans ma carrière, avec des gens contre qui j'ai couru. Et je n'ai jamais vu quelqu'un essayer de faire chier un autre avec autant d'acharnement. J'ai perdu tout respect ». Après le Grand Prix du Qatar dimanche dernier, Max Verstappen révélait que George Russell (Mercedes) avait tout fait pour lui infliger une pénalité auprès des commissaires de course. Le ton est monté entre les deux hommes, alors que le Britannique a répondu sèchement au quadruple champion du monde, affirmant même que Verstappen l’avait menacé.

« Il a dit qu'il allait faire exprès de me percuter »

« Je trouve tout cela assez ironique, étant donné que samedi soir, il a dit qu'il allait faire exprès de me percuter et, je cite, me mettre '[ma] putain de tête à l'envers et dans le mur'... Alors remettre en question l'intégrité de quelqu'un tout en tenant des propos comme ça la veille, je trouve cela très ironique, et je ne vais pas rester assis là et l'accepter », a déclaré George Russell au micro de Canal +. Invité à répondre sur ce clash concernant son protégé, le Team Principal de Red Bull Christian Horner a tempéré les ardeurs autour de Verstappen.

« Il a évidemment ressenti beaucoup de frustration le week-end dernier »

« Max, c’est un franc-tireur. Il vous dit exactement ce qu’il voit. Il dit la vérité exactement, ce qu’il ressent. Il a évidemment ressenti beaucoup de frustration le week-end dernier. La façon dont les choses se sont déroulées dans un scénario que nous n’avions jamais vu auparavant et la pénalité sur la grille qui a suivi. Cela s’est révélé être une source de motivation et a pris un départ éclair, a mené la course jusqu’au premier virage et a remporté le Grand Prix, ce qui est la meilleure réponse possible », a confié ce dernier, relayé par Next-Gen Auto.