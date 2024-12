F1 : Verstappen pousse un coup de gueule contre la presse

Jean de Teyssière

A l’aube du dernier Grand Prix de la saison, il ne reste qu’une question : qui remporter le championnat du monde des constructeurs. McLaren est leader avec 21 points d’avance sur Ferrari qui peut encore y croire. Red Bull est hors course et Max Verstappen en a aussi profité pour régler ses comptes avec la presse britannique.

Entre Max Verstappen et les Britanniques, les relations sont souvent froides. Preuve en est en ce moment même, puisque George Russell a une dent contre le quadruple champion du monde néerlandais depuis le Grand Prix du Qatar : « Nous avons tous des règles à suivre et il ne les a pas respectées. J’ai trouvé ses remarques très ironiques quand il est sorti et m’a dit : « Je vais te percuter volontairement et je vais mettre ta p***** de tête dans le mur. Pour moi, c’est inacceptable. Il a franchi la limite et je ne l’accepterai pas. Il ne sait pas gérer l’adversité. Quand quelque chose ne va pas dans son sens, il s’en prend aux autres avec une colère inappropriée. » Ambiance sur le paddock.

«Certaines choses écrites sur moi n’étaient pas justes»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen a été très critique envers la presse qu’il accuse d’être beaucoup trop partisane : « Parfois, dans les situations de course, ou dans les batailles, ou dans certaines pénalités, et dans la façon dont les gens voient le succès et le crédit qu’ils vous accordent ou non, j’ai vraiment l’impression qu’il y a un parti pris. Le problème en F1, c’est que 80 à 85 % des médias sont britanniques. Et j’ai eu l’impression que certaines choses qui ont été écrites sur moi n’étaient pas justes. Je ne vais pas m’asseoir ici et désigner un seul présentateur, mais j’ai juste dû rire de ce qui a été dit. Je me suis dit : ’peu importe’. En fin de compte, oui, j’ai quatre titres et ce sont eux qui sont devant un micro. Je m’exprime. Je m’en fiche. »

«Cela dépend beaucoup du fait que vous vous battiez contre un Britannique»

« Si je ne suis pas d’accord avec quelque chose, je vous le dirai. Sur la piste, je vais tout risquer. Je ne vais pas reculer. Je veux gagner. Cela doit être le résultat final. Certaines personnes me critiquent pour cela. Mais la plupart d’entre eux n’ont pas la mentalité de gagner un championnat, donc ils ne comprennent pas, et ne comprendront jamais ce genre d’approche, balance le quadruple champion du monde. Cela dépend beaucoup du fait que vous vous battiez contre un pilote britannique. Si je me battais contre Charles [Leclerc] par exemple, ce serait beaucoup moins un problème. »