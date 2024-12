F1 : Calvaire chez Red Bull, Verstappen balance

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, la saison 2024 de F1 n’a pas été aussi belle pour Sergio Pérez. Le pilote de 34 ans a vécu un véritable calvaire au volant de sa Red Bull. Le Néerlandais a d’ailleurs tenté d’expliquer les difficultés de son coéquipier cette année.

Sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen n’aura toutefois pas eu droit à une saison reposante. Mais il aura malgré tout connu une année plus tranquille que Sergio Pérez. Le pilote de 34 ans a vécu un véritable calvaire au volant de sa Red Bull. Le Mexicain va terminer l’année 2024 de F1 à la huitième place, loin derrière son coéquipier. Max Verstappen a d’ailleurs tenté d’expliquer les galères de Sergio Pérez cette saison.

«C’est encore plus difficile pour Checo en raison de son style de pilotage»

« Depuis le début, notre voiture n’a pas été la plus facile à conduire. Nous dominions au début mais ensuite, oui, avec certaines améliorations sur la voiture, cela l’a rendue encore plus difficile à conduire. Bien sûr, pour moi aussi, mais je pense que c’est encore plus difficile pour Checo en raison de son style de pilotage. Et oui, quand les autres se rapprochent, chaque petit détail fait une énorme différence dans les résultats ou dans la qualification » a d’abord confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Il était très difficile de trouver la bonne direction»

« Car si vous ne vous qualifiez pas bien, que vous êtes en milieu de peloton, les choses peuvent mal tourner. Et oui, de mon côté, il est très difficile de commenter pour lui les raisons pour lesquelles les choses se sont passées comme elles se sont passées. Mais je peux vous dire que, bien sûr, au milieu de la saison, en particulier, notre voiture a été un peu dans tous les sens, parfois très positive. Et encore une fois, très difficile. Et même pour nous, il était très difficile de trouver la bonne direction. Et bien sûr, cela n’a pas aidé Checo en général » a ensuite ajouté Max Verstappen. Reste maintenant à voir si Sergio Pérez saura rebondir dès la saison prochaine, que ce soit chez Red Bull ou ailleurs.