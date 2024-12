F1 - Ocon : Alpine a choqué Gasly ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si son départ du côté de Haas était d’ores et déjà programmé, Esteban Ocon ne prendra pas part au dernier Grand Prix de l’année sous les couleurs d’Alpine. Un départ anticipé a donc été conclu pour le pilote français, ce qui aurait notamment surpris son futur ex-coéquipier Pierre Gasly. Explication.

Alpine s’apprête à prendre un nouveau départ. Après des années de collaboration, Pierre Gasly et Esteban Ocon vont voir leur chemin se séparer. Les deux pilotes français, dont le passif a parfois pu être sulfureux, ne seront plus coéquipiers lors de la saison prochaine, alors qu’Ocon, qui rejoindra Haas, va être remplacé par le jeune Jack Doohan. A l’aube du dernier Grand Prix de la saison du côté d’Abou Dahbi, l’écurie française a cependant pris une grande décision.

Ocon a fait ses adieux à Alpine

En effet, Esteban Ocon ne disputera pas la dernière course de la saison avec Alpine. Le Français a donc fait ses adieux au Qatar, et va désormais se focaliser sur sa prochaine aventure avec Haas. Team Principal, Oliver Oakes fait confiance à Jack Doohan pour cette dernière manche. « Je pense que Jack est suffisamment professionnel pour gérer cela, et je pense que si nous y allons doucement au cours des EL1 et EL2 aujourd’hui, il sera prêt à bien dérouler la suite. L’équipe est clairement très bonne pour développer les jeunes pilotes - elle n’a pas reçu suffisamment de crédit pour Oscar Piastri, à mon avis ».

Gasly «surpris» de cette éviction

De son côté, Pierre Gasly a récemment révélé que l’éviction soudaine d’Ocon l’avait pas mal surpris : « Oui, j’ai été surpris. En fin de compte, les choses ont été discutées en coulisses, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je vais juste me concentrer sur mon travail ici. Je sais exactement quel est mon objectif pour ce week-end. Je sais ce que je dois faire en piste. Ce sera une bataille intense jusqu’à l’arrivée », a lâché le pilote normand dans des propos relayés par Next-Gen Auto.