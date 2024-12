F1 - Ferrari : Le rival d’Hamilton annonce une grosse inquiétude !

Jean de Teyssière

Lewis Hamilton va désormais s’engager avec Ferrari à partir de 2025. Le pilote britannique quitte Mercedes, avec qui il est resté onze années pour six titres de champion du monde décrochés. Mais ces dernières années, le Britannique a eu du mal en qualifications, ce qui doit déjà être source d’inquiétude d’après Nico Rosberg.

En 2016 après une saison très disputée, Nico Rosberg est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière, devant son coéquipier de Mercedes, Lewis Hamilton. Une année marquée par une grosse tension entre les deux hommes, qui s’est évidemment calmée depuis.

«Je pense qu’il sera très inquiet à ce sujet»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Nico Rosberg, ancien pilote de Mercedes et rival de Lewis Hamilton a évoqué le problème du Britannique avec les qualifications : « Ferrari l’a engagé pour qu’il soit au même niveau que Leclerc et qu’il se batte pour les championnats du monde. Je pense qu’il sera très inquiet à ce sujet. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il retrouvera sa forme d’antan avec une remise à zéro chez Ferrari et qu’il redeviendra le brillant pilote que nous connaissons. Le problème de notre sport, c’est que si vous ne vous qualifiez pas en haut de l’échelle, vous avez vraiment du mal. Même s’il semble toujours être à son meilleur niveau en termes de rythme de course. Nous avons vu à maintes reprises que son rythme de course est incroyablement fort. Lorsque vous vous qualifiez mal tout le temps, presque, et il le dit lui-même - il n’est tout simplement pas assez rapide en qualification. C’est quelque chose qui a pesé sur ses épaules à la fin de l’année, car lorsque vous êtes battu à chaque course par votre coéquipier, qui est plus jeune mais qui, rappelons-le, n’est pas champion du monde, il n’est que le quadruple champion du monde. C’est juste un quadruple vainqueur de course. »

«Le plus grand de tous les temps»

« Nous, les initiés, nous savons que Russell est brillant, mais il y a encore des points d’interrogation parce qu’il n’est pas champion du monde. Quand vous êtes battu tout le temps - et dans le cas de Lewis, qui est statistiquement le GOAT - c’est vraiment difficile. Mais la façon dont il a conduit [à Abu Dhabi] était celle d’un septuple champion du monde, le plus grand de tous les temps, parce que la vitesse de la course était à nouveau au rendez-vous, argumente Rosberg. Il a dépassé George à la fin et George est parti vers l’avant alors que Lewis est parti à l’arrière. C’était une course phénoménale de la part de Lewis. »