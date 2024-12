Mercato : Il demande à partir, l’OM n’a rien vu venir !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et les entraîneurs, ce fut une grande histoire ces dernières années puisqu’ils venaient et repartaient quelques mois plus tard. Pablo Longoria n’a eu d’autre choix que de constamment dénicher un nouveau coach, à presque chaque été depuis le début de sa présidence. La fin de sa collaboration avec Igor Tudor l’a grandement touché et a été surprenante pour ses dirigeants.

Ils se sont succédés sur le banc de touche de l’OM depuis que Pablo Longoria a déposé ses valises dans la cité phocéenne en tant que directeur sportif en 2020. André Villas-Boas était alors en poste, puis Jorge Sampaoli a hérité de la position d’entraîneur de l’Olympique de Marseille en parallèle de la promotion de Longoria dans le rôle de président. Igor Tudor a débarqué au club à la suite de la démission de Sampaoli en juillet 2022. Le départ du Croate un an plus tard a été difficile à digérer pour Pablo Longoria en raison des circonstances.

«Tudor ? Ça m’avait tellement touché»

Lundi soir, Pablo Longoria était de passage sur la chaîne Twitch de Zack Nani dans le cadre de son émission Zack en roue libre. Le streamer avait interrogé le président du club phocéen sur les changements intempestifs à l’OM sur chaque mercato et les visions sportives différentes. Après le départ surprise d’Igor Tudor, Longoria a avoué avoir emprunté la mauvaise voie en raison de sa colère due aux raisons de son départ.

« J’avais une vision trop basée sur le court terme ? Oui, quand tu fais une équipe, ça fait partie de ton état d’esprit. J’étais très déçu pour différentes situations. Je l’ai publiquement dit. Le fait d’avoir une enquête à l’intérieur du club ça m’a énormément touché. Le départ d’Igor Tudor m’avait énormément touché pour la relation d’amitié que j’avais. Il avait tellement de codes dans la vie que tu aimes beaucoup le type de personne qu’il est. Ça m’avait tellement touché qu’en fait, tu fais un mercato dans l’immédiat, un peu énervé parfois. Ce n’est pas bon. Tu dois toujours sortir des émotions. Tu ne peux pas être lucide quand tu es dans les émotions ».

L’année dernière, Longoria révélait un complot contre Tudor en interne !

Pablo Longoria était en effet émotivement parlant fragilisé. La cause ? En pleine crise institutionnelle en septembre 2023 avec le départ de Marcelino et les menaces des associations des supporters envers l’ex-comité directeur de l’OM géré par Longoria, le président du club phocéen avait vidé son sac à La Provence dans un entretien fleuve. « Ce qu’Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Il s’est retrouvé dans un club où tout le monde était contre lui : à l’intérieur et à l’extérieur. Beaucoup de monde s’organisait pour faire monter la tension contre lui. Des gens ont appelé Jorge Sampaoli pour revenir, d’autres ont demandé de donner le pouvoir aux joueurs. Il y a eu des appels aux groupes de supporters pour faire partir le coach. Quand je suis rentré à Marseille, je sentais que la présaison ressemblait à la 37e journée du championnat, où tu joues ta vie. Ça, ce n’est pas normal ».

Par la suite, Pablo Longoria avait notamment confié qu’il n’était clairement pas derrière sa démission, au contraire. « On dit que je l’ai fait démissionner… Alors qu’on continue de parler et qu’on est proches ! Il m’a dit : “Je pars, tu dois partir avec moi parce qu’ils vont venir te prendre.” J’ai été inconscient et je n’ai pas vu venir la situation. Il parlait du système en général. ».

Ribalta : «On ne pensait pas qu’il allait demander à partir. On était content. On pensait qu’il l’était aussi»

Javier Ribalta a fait partie des victimes de ladite crise institutionnelle de l’OM à la rentrée des classes de 2023. Près d’un mois après la démission de Marcelino, le directeur sportif du club phocéen dont la prise de fonctions remontait à l’été 2022, décidait lui aussi de s’en aller le 11 octobre 2023. Le départ de Tudor annoncé par le principal intéressé au mois de juin avait eu le mérite de surprendre Ribalta. Le dirigeant espagnol avait tenu les propos suivants en interview pour Les Réservistes.

« On ne pensait pas qu’il allait demander à partir. On était content. On pensait qu’il l’était aussi. Je pense qu’il l’était… Le problème est qu’il n’avait pas l’énergie pour continuer. C’est comme ça. Action-réaction, c’est notre travail. S’il y a un souci ou quelque chose il faut intervenir. On comprend la personne avant le coach. C’était comme ça. C’est fini avec Igor mais la vie continue ».

Rongier : «J'ai rarement connu un coach avec autant d'implication. Il a été droit»

Au sein du vestiaire, Igor Tudor ne faisait pas l’unanimité pour ses méthodes. Matteo Guendouzi avait d’ailleurs mal vécu son déclassement en seconde partie de la saison 2022/2023. Dimitri Payet avait pour sa part reconnu que les séances physiques concoctées par Tudor en période de préparation n’allaient pas lui manquer. Cependant, en conférence de presse dans la foulée de l’annonce du départ de Tudor, Valentin Rongier a rendu un bien bel hommage à l’entraîneur qu’a été le Croate pour l’Olympique de Marseille.

« Je voudrais déjà le remercier. J'ai rarement connu un coach avec autant d'implication. Il a été droit, il a amené de la rigueur dans ce club et il a gardé sa ligne de conduite ».