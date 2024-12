OM : «Une masterclass» est annoncée avec Rabiot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On le pressentait. Depuis quelques semaines, Adrien Rabiot monte en puissance. Et cette phase ascendante s'est confirmée face à l'ASSE ce dimanche. Le milieu de terrain français de 29 ans a inscrit son premier but sous le maillot de l'OM, réalisant une véritable « masterclass » selon Jérôme Alonzo, ancien portier du PSG.

Adrien Rabiot est à l’image de son équipe, en pleine progression. Arrivé tardivement sur les bords du vieux ports, l’ancien milieu de terrain de la Juve et du PSG semble avoir retrouvé la plénitude de ses moyens physiques. Ce qu’il n’a pas perdu en revanche, c’est sa palette technique, dont il a dévoilé une partie sur l’action qui mène au premier but face à l’ASSE. Une amortie de la poitrine, une volée bien sentie, et l’OM s’envolait au score.

McCourt est prêt à tout pour Rabiot ! Un coup de théâtre à l'OM qui pourrait relancer le club sur la scène internationale 🇫🇷

« Le travail est récompensé »

« C’est un peu le rôle que me demande le coach : partir d’une position et pouvoir attaquer l’espace . Ce sont des enchaînements qu’on a travaillés à l’entraînement. C’est un très beau mouvement collectif : on part de loin et ça récompense le travail de l’équipe et celui que le coach met en place toute la semaine » avait confié Rabiot après la victoire de son équipe dimanche soir.

Alonzo s'enflamme pour Rabiot

Sa performance a été salué par beaucoup d’observateurs, notamment par Jérôme Alonzo. « Rabiot a fait une masterclass au niveau du but. Il monte en puissance. On l’a vu avec les Bleus juste avant. J’ai l’impression de voir un footballeur heureux. Un jeune homme épanoui qui est là avec ses potes sur le terrain. Il joue au ballon. Pour en avoir parlé avec des collègues à lui, je sais qu’Adrien a vraiment besoin de ça, c’est un affectif, il a besoin d’être heureux. Le projet OM ne l’a pas étonné, parce qu’il veut s’éclater » a confié l’ancien portier du PSG dans les colonnes de La Provence.