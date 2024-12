Pogba à l’OM, Rabiot a trouvé l’argument fatal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Paul Pogba est officiellement libre de tout contrat après la rupture de son bail avec la Juventus. Par conséquent, impossible pour le moment de savoir avec quel club il évoluera en mars prochain au moment où il sera autorisé à reprendre la compétition. Et Adrien Rabiot pense que c'est possible que ce soit avec l'OM.

Alors que sa sanction a été revue à la baisse, Paul Pogba reprendra la compétition en mars prochain. Mais avec quel club ? La question mérite d'être posée puisque le champion du monde 2018 a mis fin à son engagement avec la Juventus et se retrouve donc libre sur le marché. Plusieurs clubs devraient tenter de le recruter, et peut-être l'OM. Le club phocéen ferait partie des clubs intéressés, et Adrien Rabiot tente d'ailleurs de convaincre son ancien coéquipier avec lequel il a évolué la Juventus et en équipe de France.

Rabiot interpelle Pogba

« J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu », lâche le milieu de terrain de l'OM au micro de DAZN après la victoire contre l'ASSE (2-0), avant d'expliquer que le club phocéen possède le projet parfait pour relancer la carrière de Paul Pogba.

«Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important»

« On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir », ajoute Adrien Rabiot. Reste désormais à savoir si cet argument suffira à convaincre Paul Pogba de signer à l'OM.