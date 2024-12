Pogba - OM : Benatia se fait interpeller !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato hivernal devrait occuper la majorité des discussions dans les prochaines semaines, un nom commence à revenir dans l'orbite de l'OM, celui de Paul Pogba. Le joueur, dont la suspension a été réduite à 18 mois, n'a toujours pas de club et certaines rumeurs évoquent une possible arrivée à Marseille. Pour un journaliste local, Mehdi Benatia ne doit pas hésiter une seule seconde et foncer.

Après Adrien Rabiot, un autre visage familier pourrait bien débarquer à l’OM. Tout est parti d’une sortie de Patrice Evra : « Paul Pogba veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l'OM ? Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte ». Ensuite, la machine s’est enclenchée et même Mehdi Benatia avait dû s’expliquer dans les colonnes de la presse italienne sur cette rumeur Pogba.

Pogba, la surprise du prochain mercato ?

« Paul Pogba ? C'est un top joueur mais, pour l'instant, c'est encore un joueur de la Juventus Turin » avait confié le conseiller sportif de Pablo Longoria. Mais depuis le milieu de terrain a résilié son contrat avec la Juve et se retrouve disponible sur le marché. Marseille sautera-t-il sur cette opportunité ? Selon Jacques Bayle, Mehdi Benatia doit tout faire pour engager Pogba en janvier. Cela pourrait lui permettre de retrouver le rythme et de rendre de précieux services.

« Si j’étais Benatia... »

« Pogba est un joueur hors-norme. On achète pas un homme, mais un joueur. Donc il va falloir du temps pour qu’il retrouve son niveau. Il y a aussi son affaire familiale qui l’a perturbée. Les blessures sont parfois psychologiques, ce n’est pas rien ce qui lui est arrivé. Il a besoin de retrouver un vestiaire pour pouvoir rediscuter de football. C’est ce qui va se passer en janvier. En mars, il ne devrait pas rejouer, il n’aura pas encore les qualités. Mais dans le vestiaire, j’ai besoin de lui. C’est un motivateur. Si j’étais Benatia, je lui dis de venir et de préparer la saison prochaine. C’est comme ça que je vois les choses » a confié le consultant sur Radio Maritima.