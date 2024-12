Mercato : Incroyable, l'OM est favori pour le transfert de Pogba

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Pogba est bien parti pour rejoindre l'OM cet hiver. C'est en tout cas ce que pensent les bookmakers. Le club marseillais est le grand favori pour accueillir le champion du monde 2018 devant Fenerbahçe. Mais à l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer que le milieu de terrain fera son grand retour en France.

Quelle sera la prochaine équipe de Paul Pogba, dont la suspension pour dopage a été réduite à 18 mois ? La MLS et l’Arabie Saoudite lui font les yeux doux, mais le milieu de terrain privilégie un dernier défi en Europe afin de se laisser une chance de retourner en équipe de France. L’ensemble de ces indices permettent de dégager une tendance sur l’identité de sa prochaine équipe.

L'OM en pole dans le dossier Pogba

Et selon les bookmakers, le grand favori pour accueillir Pogba serait l’OM. Le site spécialisé sur les paris, Betsity, donne une côte de 4,00 au club marseillais. A titre de comparaison, le Fenerbahçe est à 7,00. Mais dans les faits, rien ne permet d’affirmer que le champion du monde 2018 rejoindra l’OM cet hiver.

L'OM avait évoqué cette piste

« Pogba est un joueur de la Juventus, je ne me permets pas de commenter. Sur le plan humain, je suis heureux que sa suspension ait été réduite et qu’il puisse revenir à joue bientôt » avait déclaré Mehdi Benatia au début du mois de novembre. Depuis, Pogba a résilié son contrat avec la Juve et ne demande qu’à retrouver un point de chute. Affaire à suivre...