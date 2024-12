Un départ fracassant en vue ? L'OM lâche sa réponse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le Red Star a décidé de prendre une décision radicale. En effet, il a été annoncé que le club francilien décidait de se retirer de la plateforme X, anciennement Twitter. D'autres clubs européens, notamment en Allemagne, ont décidé d'en faire de même dernièrement. L'OM pourrait-il le prochain ? Le club phocéen a pris position.

Désormais détenue par Elon Musk, la plateforme X fait de plus en plus polémique. C'est pourquoi certains clubs de football ont décidé de la quitter. Le dernier en date : le Red Star. « Depuis plusieurs mois, le Red Star a observé la transformation de X, passant d’un espace de débat, à une plateforme qui est devenue un catalyseur de haine de manière exponentielle et ininterrompue. Une dérive que le club ne souhaite pas cautionner », s'est notamment justifié le club francilien dans un communiqué publié ce mercredi.

Red Star is everywhere, but not on X anymore

Le @RedStarFC décide de se retirer de la plateforme sociale X ➡️ https://t.co/ha1JtzILoo pic.twitter.com/yvCM29sFUN — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) December 4, 2024

« L'OM n'envisage pas de quitter X »

Est-ce que l'OM pourrait imiter le Red Star et quitter à son tour X ? La question a été posée par L'Equipe au club phocéen. La réponse arrivée de Marseille a alors été la suivante : « À ce stade, l'OM n'envisage pas de quitter X. De par sa grande communauté en France et dans le monde, l'OM se doit d'être présent sur un maximum de plateformes afin d'être innovant et performant sur le digital, mais surtout avoir un lien direct avec ses supporters ».

« Le club n'ignore pas les dérives »

« Concernant X, si le club n'ignore pas les dérives observées sur ce réseau et reste attentif à la situation, il ne peut pas, aujourd'hui, délaisser ses 4,3 millions de fans en ne communiquant plus avec eux par ce biais au quotidien », a ensuite poursuivi l'OM.