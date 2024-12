OM : «Une claque dans la gu***e», De Zerbi a évité le pire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Juste avant de défier l'AS Monaco dimanche dernier, Roberto de Zerbi a organisé un mini-stage de quatre jours. Un choix risqué, mais payant puisque l'OM s'est imposé au Vélodrome en affichant une jolie cohésion (2-1). Heureusement, car une défaite aurait, sans doute, suscité une vague d'indignation selon le journaliste Daniel Riolo.

Roberto de Zerbi a décidé de chambouler le quotidien de son équipe. Quelques jours après une victoire sur le RC Lens et avant un choc au sommet face à l’AS Monaco, le coach de l’OM a décidé d’organiser un mini-stage dans la commune de Mallemont, située à une heure de Marseille. Au programme, dialogues entre joueurs, entraînements, mais aussi accompagnement des plus jeunes.

De Zerbi a justifié sa décision

« On a organisé ça parce qu'on n'avait pas eu de stage de ce type avant le début de la saison. Certains joueurs sont arrivés après le début des entraînements, d'autres sont arrivés après la clôture du mercato. C'est une idée que j'avais en tête depuis un moment » a expliqué Roberto de Zerbi. Bien lui en a pris puisque l’OM s’est imposé au Vélodrome face à l’AS Monaco.

« Si tu perdais ce match... »

Selon Daniel Riolo, le coach de l’OM a échappé à une vague de critiques en remportant ce choc. « Je ne sais pas si vous vous rendez compte du risque qu’ils ont pris en allant faire cet espèce de stage commando de trois jours en étant au taquet autour du stress du Vélodrome notamment après le match d’Auxerre. Faire ça avant Monaco… Le risque que tu prends à mettre beaucoup d’émotions sur l’opération commando, venez nous soutenir, le vélodrome est en fusion.. Si tu perdais ce match, tu te mettais une claque dans la gueule dont il fallait se relever. Au lieu de ça, ça tourne bien. Mais maintenant il faut passer à autre chose. Meilleur parcours depuis Bielsa sur un début de saison. Tout est positif à l’OM » a déclaré le journaliste sur RMC.