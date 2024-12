Mercato : Le boss de l’OM valide un phénomène de Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été, Hamed Junior Traoré vit un rêve éveillé à l'AJ Auxerre. L'international ivoirien a retrouvé un club familial dans lequel il s'épanouit. Giovanni Rossi et Roberto de Zerbi, qui l'ont côtoyé durant son passage à Sassuolo en 2023, ont reconnu les énormes qualités du milieu de terrain, déjà auteur de six buts en Ligue 1.

A 24 ans, Hamed Junior Traoré arrive à maturité. Après avoir enchaîné les clubs en Serie A, le milieu de terrain s’est posé à Auxerre, dans un club familial. Épaulé par Djibril Cissé, entraîneur des attaquants, Traoré confirme tout son talent en Ligue 1.

Duo de choc à l’OM ? Ce buteur annonce du lourd ! https://t.co/7Lx7DoO9Nd pic.twitter.com/wpLb8qXfeo — le10sport (@le10sport) December 1, 2024

Rossi s'enflamme pour un joueur de Ligue 1

« En Italie, on connaissait tous son potentiel. Il était utilisé dans un registre parfois plus défensif auparavant. Roberto lui a vite confié un rôle lui permettant d'évoluer plus près du but adverse » a déclaré Giovanni Rossi, responsable de l’OM.

« C'est un vrai cadeau de l'avoir »

Selon Djibril Cissé, Hamed Junior Traoré dispose du talent nécessaire pour viser plus haut. « Quand j'ai su qu'il était proche de s'engager ici, je me suis dit qu'on tenait quelque chose. Parce qu'en L1, sauf peut-être au PSG, il aurait sa place comme titulaire partout. C'est un vrai cadeau de l'avoir » a-t-il confié à L’Equipe. Pourquoi pas rejoindre Roberto de Zerbi à l’OM ?