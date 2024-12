Révolution à l’OM, une légende interpelle De Zerbi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Légende de l'OM, Didier Drogba a commenté le début de saison du club marseillais, et notamment l'arrivée de Roberto de Zerbi. Pour l'ancien international ivoirien, le technicien italien pouvait difficilement faire mieux. Mais pour continuer à grandir, la formation doit se renforcer. Dès le prochain mercato d'hiver ?

A presque mi-parcours, l’OM pointe à la deuxième place du classement, à sept points du PSG. Pouvait-il faire mieux ? Difficilement selon l’avis de Didier Drogba, qui a salué le bilan de Roberto de Zerbi au cours d’un entretien accordé à RFI.

Drogba valide l'arrivée de De Zerbi

« Je suis incapable de vous dire ce qu'il manque à Marseille pour briller plus. Par contre, je suis capable de vous dire que Marseille a fait une première partie de saison encourageante et a montré des signes sur lesquels ils peuvent travailler » a déclaré l’ancien international ivoirien.

« Il y a une base qui est là, il faut l'améliorer »

Désormais, le destin de l’OM et sa progression dépendent du technicien italien, mais aussi de l’investissement de Pablo Longoria et Frank McCourt. « Il y a une base qui est là, maintenant, il faut l'améliorer, la rendre plus compétitive, ça, ce n'est pas mon travail, mais celui du club et de l'entraîneur. D'ailleurs, j’ai eu l'occasion recevoir les dirigeants de l’OM à Abidjan et je suis très content de voir que le club s'ouvre encore plus à l'Afrique et au monde » a confié Drogba.