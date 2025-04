Dembélé dans le cinéma, l'annonce avec Will Smith

Alexis Brunet

Cette saison, Ousmane Dembélé s’est imposé comme l’atout offensif numéro un du PSG. Le Français brille sur les terrains, mais il pourrait bien exceller également dans un autre domaine. En effet, le réalisateur Fabien Onteniente lui imagine un avenir au cinéma et se permet même une comparaison avec le célèbre acteur américain Will Smith.

Pour le moment, le PSG a déjà mis la main sur le Trophée des champions et sur la Ligue 1. Le club de la capitale a encore la possibilité de remporter deux titres avec la Coupe de France et la Ligue des champions et, pour y parvenir, il comptera naturellement sur Ousmane Dembélé. Depuis le départ de Kylian Mbappé, l’ancien Barcelonais s’est imposé comme le leader offensif du club de la capitale et ses statistiques le prouvent.

Déjà 32 buts pour Dembélé

Alors qu’il n’avait pas pour habitude de collectionner les buts lors des saisons précédentes, Ousmane Dembélé parait complètement transfiguré. Le Français a déjà trouvé la faille à 32 reprises cette saison avec le PSG et cela n’est pas encore terminé. Des statistiques qui pourraient faire de lui un candidat crédible au Ballon d’Or.

Un avenir au cinéma pour Dembélé ?

Ousmane Dembélé a encore quelques années de carrière devant lui pour faire souffrir les défenses, mais le Français devra bien à un moment donné trouver un nouveau job quand il décidera de dire stop. Selon le réalisateur Fabien Onteniente, il pourrait, pourquoi pas, imaginer un avenir au cinéma. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Avec son air malicieux, sa capacité à faire rire et à capter l’attention des autres, Ousmane Dembélé a plusieurs talents pour réussir dans ce métier. Dans sa façon d’être, j’ai même vu quelque chose qui se rapproche d’un Will Smith ! » Reste à voir si le champion du monde 2018 sera tenté par le métier d’acteur ou alors s’il préférera rester dans le monde du football, en tant que coach ou directeur sportif par exemple.