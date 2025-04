«J’ai pris dix ans», la galère pour Paul Pogba

Axel Cornic

Considéré il y a quelques années seulement comme l’un des meilleurs au monde, Pau Pogba a traversé une longue période noire. Mais il voit enfin le bout du tunnel, puisque sa suspension pour dopage est terminée et il peut officiellement signer pour un nouveau club en vue de la saison prochaine.

Il a beaucoup manqué au football français. Véritable ovni, Paul Pogba va bientôt reprendre le cours de sa carrière après plus de deux ans de blessures, de problèmes extra-sportifs et d’une suspension pour dopage. Et ça a été très dur pour l’international français, qui a craint le pire...

« J’aurais arrêté le foot »

Car le premier verdict donnait une suspension de quatre ans, ce qui aurait été synonyme de fin de carrière pour l’un des plus grands talents français. « Si j’avais pris quatre ans, j’aurais arrêté le foot. Je ne voulais pas le dire publiquement mais c’était ce que je pensais » a avoué Pogba, dans un entretien accordé au magazine GQ.

« J’ai vu ce qu’était la ‘vraie’ vie »

« Tout ce qui m’est arrivé m’a fait changer » a assuré l’international français aux 91 sélections. « J’ai vu ce qu’était la ‘vraie’ vie. Ça a agi sur moi comme un nettoyage complet. J’ai pris dix ans d’un coup ». A noter que la lumière pourrait venir de l’OM, qui cet hiver déjà avait pensé à donner une chance à Paul Pogba de se relancer.